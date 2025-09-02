La inscripción en los talleres de distrito de Sevilla arranca en septiembre: fechas y requisitos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de los distritos, abre el plazo de preinscripciones para los talleres socioculturales municipales que se desarrollarán en todos los barrios de la ciudad. Así, este plazo será del 9 al 19 de septiembre tras el que, posteriormente, se realizará un sorteo el día 29 de septiembre.

Tras ello, se publicará la lista de admitidos en el tablón de cada Distrito el 6 de octubre y, del 9 al 22 de octubre será el plazo de matriculaciones. Estos talleres comenzarán una vez efectuadas las matriculaciones. Las fechas serán publicadas tanto en los tablones de anuncios del propio distrito como en la web municipal.

Requisitos

Podrán acceder a los talleres socioculturales todas las personas empadronadas en el Distrito correspondiente. Se permitirá la inscripción de personas empadronadas en otros Distritos sólo en aquellos talleres en los que queden plazas vacantes. En ningún caso se aceptarán solicitudes de personas no empadronadas en el Municipio de Sevilla.

Los menores de edad sólo podrán inscribirse, en su caso, en los talleres específicamente diseñados para ellos, previa autorización del padre, madre, tutora o tutor legal en el formulario facilitado al efecto por el Distrito.

La inscripción y posterior matriculación es obligatoria para todo el alumnado aunque esté exento de pago.

Se podrán solicitar la inscripción en un máximo de tres talleres. En el caso de que se encontrase cubierto el cupo para la primera opción, tendrán derecho a matricularse en la segunda o tercera opción sucesivamente siempre que existan plazas vacantes.

En aquellos talleres en los que el número de solicitudes supere las plazas ofertadas, la asignación de estas se realizará mediante sorteo público cuyo resultado se publicará en el tablón de anuncios del Distrito correspondiente. Para ello, una vez recibidas las inscripciones se asignará un número a cada solicitud por orden alfabético, publicándose el listado correspondiente antes del sorteo del número que designará el orden.

Respecto de aquellos talleres en que el desarrollo de los mismos pueda realizarse en pareja, será necesario presentar conjuntamente las solicitudes en el momento de realizar la preinscripción, teniendo en cuenta, a efectos de orden en la lista, el número asignado a la solicitud que figure en primer lugar.

En el supuesto de personas con capacidades diferentes, podrán acudir al taller correspondiente junto con un acompañante. Esta circunstancia deberá hacerse constar en la solicitud, que deberá presentarse presencialmente. La persona acompañante no estará obligada al pago del precio público establecido pero se computará a los efectos de determinar el aforo máximo de cada taller.

Los no residentes en el distrito que hubieran solicitado plaza en algún taller del distrito serán incorporados en las listas de espera siempre por detrás de los residentes en el distrito, que tendrán preferencia.

Plazos y solicitudes

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo que se indique por el Distrito en el que se imparta el taller objeto de la solicitud.

Con todo ello, dichas solicitudes podrán presentarse preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla.

También se podrá hacer de manera presencial en las sedes indicadas por el Distrito correspondiente en el que se imparta el taller objeto de la solicitud. Deberán estar debidamente cumplimentadas y firmadas por la persona interesada sin tachaduras o elementos que puedan inducir a error. Deberá expresarse con claridad los datos requeridos en el documento de solicitud que será facilitado por el Distrito y acompañarse de DNI original o copia para la comprobación de datos.

La preinscripción no da derecho a participar en ningún taller solicitado hasta que no se formalice la matrícula y pago, en su caso, de la cuota correspondiente y no podrá presentarse más de una solicitud por persona.

Admisión y matriculación

Las listas de admitidos y el plazo de matriculación se publicarán en el tablón de anuncios de cada Distrito. La matrícula deberá formalizarse y abonarse dentro del plazo establecido, ya sea en entidades bancarias de Sevilla o a través de la Oficina Virtual del Ayuntamiento. Las matrículas o pagos fuera de plazo no serán válidos y la plaza pasará a la lista de espera. Las solicitudes presentadas durante el curso se aceptarán directamente si hay vacantes; en caso contrario, el solicitante quedará inscrito en la lista de espera.