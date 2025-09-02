Salud identificará a las personas expuestas al brote de gripe aviar del Tamarguillo aunque ve "riesgo bajo"

Desde el pasado martes han perdido la vida 68 gansos en el parque del Tamarguillo. La causa de estos fallecimientos, según ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla, está en un brote de gripe aviar, una enfermedad detectada en los análisis practicados a los animales muertos. Por eso, y aunque la Junta de Andalucía considera que "el riesgo para la población es muy bajo", la Consejería de Salud va a identificar a las personas expuestas a estas aves, tal como informan desde este organismo.

"Los virus de gripe aviar circulan frecuentemente entre las aves, y pueden transmitirse ocasionalmente a las personas que están en contacto con aves enfermas o en ambientes contaminados", explican desde la consejería. "En el caso del virus H5N1 se han notificado 985 casos en todo el mundo desde 2003. El cuadro clínico se asemeja a la gripe estacional y puede ser desde un cuadro asintomático o leve hasta casos más graves, sin que se haya descrito una transmisión de persona a persona".

"Para seguir esta Enfermedad de Declaración Obligatoria, la Junta de Andalucía dispone de sistemas de vigilancia tanto animal como humana, a fin de detectar rápidamente los focos de gripe y poner en marcha las medidas de control adecuadas", señalan desde este departamento. "En el caso de la vigilancia humana, consiste, entre otras medidas, en la identificación, evaluación y seguimiento médico durante 10 días de las personas expuestas a las aves enfermas o muertas".

Por este motivo el Gobierno autonómico procederá a vigilar a todos aquellos que han podido estar en contacto con el foco del parque del Tamarguillo. Asimismo, desde la Consejería de Salud recalcan que "en caso de encontrar aves enfermas o muertas en una misma zona, se recomienda a la ciudadanía no tocarlas ni manipularlas e informar al ayuntamiento del municipio en cuestión".

El parque, cerrado hasta los resultados definitivos

Este paraje está cerrado al público desde el 28 de agosto, con la excepción de algunos hortelanos de la zona, a los que se les ha permitido acceder bajo medidas de precaución. Una situación que no parece que vaya a cambiar de manera inminente: el Consistorio detalla a este medio que el parque del Tamarguillo no abrirá hasta que lleguen los resultados definitivos que determinen el nivel de virulencia de la enfermedad.

"Desde el Ayuntamiento se solicitaron análisis de agua y necropsias en laboratorios especializados, dependientes de organismos oficiales y universidades. Los resultados preliminares descartan que el agua sea la causa, ya que no se han detectado metales pesados, residuos de pesticidas ni productos fitosanitarios multiresiduo", apuntan fuentes municipales. "Tampoco se han observado, a priori, indicios de cianobacterias, y el nivel de materia orgánica se encuentra en valores adecuados".

Así, se está a la espera de la necropsia, "que tardará unos 20 días", y de los resultados finales que informen del nivel de virulencia de la gripe aviar detectada. Una vez se obtengan estos datos, "se seguirá el protocolo de actuación que indiquen desde la Junta de Andalucía", apuntan desde el Consistorio hispalense.