Casi 13.000 menores de dos años acuden este curso por primera vez gratis a la guardería en Sevilla

El arranque del curso escolar en las escuelas infantiles de Sevilla este miércoles arranca marcado por una de las principales novedades educativas de los últimos años: la gratuidad para los menores de 2 años. Finalmente, esta medida, aplicada por la Junta de Andalucía, beneficiará a un total de 12.387 familias, un número muy inferior a las previsiones de la Consejería de Desarrollo Educativo (se estimaba que se podrían alcanzar las 15.000) que, no obstante, puede aumentar en los próximos meses ya que en todo momento las guarderías tienen la inscripción abierta.

Esta gratuidad se aplica a todo el alumnado con independencia de sus rentas aunque no incluye los servicios extraordinarios como el aula matinal, el comedor o el aula de tarde que se tienen que reservar y abonar de forma independiente por parte de las familias.

Esta medida tenía además como objetivo un aumento de la escolarización de los menores de tres años en un momento marcado por la baja natalidad. Y de forma muy moderada ese objetivo se ha cumplido. En total, este miércoles 3 de septiembre inician el curso 23.339 menores en las escuelas infantiles de la provincia de Sevilla, lo que supone 542 más que el curso pasado. Por tramos de edad, en cero años son 1.672 niñas y niños, en un año 9.280 y en dos 12.387 escolares.

En cualquier caso, el volumen de plazas vacantes en la provincia de Sevilla es elevado. La provincia cuenta con una red de 609 centros con un total de 32.806 plazas, por lo que más del 30% se han quedado vacantes en el inicio del curso.

Aumento de nivel andaluz pero dificultades en las guarderías

A nivel andaluz, los centros que conforman la red de escuelas infantiles andaluzas apenas han registrado un leve repunte de las matriculaciones con respecto al año anterior. El primer día de clases acudirán 89.322 niños de 0 a 3 años a los centros educativos andaluces, alrededor de 1.000 menores más que el curso anterior. Por el momento la Junta mantiene más de 40.000 plazas libres, aunque la cifra se espera que cambie a lo largo de año.

El nuevo modelo, sumado al incremento de los gastos y la congelación de los precios que abona la Junta de Andalucía por las plazas ha provocado que muchas guarderías inicien este curso escolar en una compleja situación económica, por lo que piden la ampliación de la gratuidad a todas las etapas o un aumento del precio que abona la Junta.