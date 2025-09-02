Más sanciones por radares, saltarse semáforos y usar el móvil: Sevilla acumula 280.000 multas de tráfico en un año

Utilizar el teléfono, saltarse un semáforo en rojo, estacionar mal un vehículo o salir en la foto de un radar móvil. Todas las sanciones que acarrean estos supuestos aumentaron en Sevilla en 2024, según el último informe de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Y las cifras globales, desde luego, no son más alentadoras: las multas de tráfico impuestas por la DGT crecieron un 3,25% en esta provincia con respecto al año anterior, hasta llegar a un total de 281.688, según este mismo estudio.

Una de las infracciones más comunes, usar el teléfono al volante, se incrementó en Sevilla un 26% en 2024. También resultan llamativas las sanciones por excesos de velocidad detectados por radares móviles, que se dispararon hasta las 44.048 en un solo año. Es decir: un 89% más que todas las que tramitó la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2023.

Y tampoco vale dejar el coche aparcado en cualquier sitio. Solo por esta razón se pusieron 816 multas, 315 más que el año anterior. Ni pasar por alto un semáforo en rojo, que fue otra de las faltas que aumentaron en esta provincia andaluza: de 319 a 419. O no identificar al conductor por parte del titular del vehículo, un supuesto que provocó que la DGT registrara 4.356 sanciones, cerca de un 29% más.

Asimismo, el informe de la AEA subraya que las mulras por no ponerse el cinturón subieron un 11%, de las 4.488 puestas en 2023 a las 5.011 del año siguiente. Y las motivadas por no tener el permiso de conducir -que crecieron un 9%, hasta alcanzar las 5.309-, y circular sin tener contratado un seguro, una infracción que trajo consigo 5.194 multas por parte de la DGT. Otra de las subidas más destacas está en el uso de dispositivos visuales durante la conducción: las denuncias por este motivo se duplicaron, pasando de 11 a 22.

Menos sanciones por beber alcohol y tomar drogas

Pero no todo parece tan negro en las carreteras sevillanas. De hecho se han reducido las sanciones por positivos en los controles de alcohol y drogas un 6% en ambos casos. Y también han bajado las denuncias por no querer someterse a este tipo de pruebas un 24%, desde las 25 que se pusieron en 2023 a las 19 notificadas el año pasado.

También han descendido las multas recogidas por la Dirección General de Tráfico por saltarse un ceda el paso o un stop, tal como recoge el último estudio de la AEA. En concreto, las multas por esta razón pasaron de 1.000 a 702, lo que supone una caída de casi un 30%. Y las impuestas por exceso de velocidad captado por un radar fijo, que bajaron un 8%: de 173.000 a 158.000.