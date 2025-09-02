Las reformas de edificios y locales para apartamentos turísticos se disparan en Sevilla y crecen un 20% en un año

Los apartamentos turísticos siguen creciendo sin freno en Sevilla. Desde enero hasta julio de este 2025 se han inscrito en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía 54 apartamentos turísticos y han aumentado un 20% en el último año. En total, ya rondan los 400 establecimientos y superan ampliamente las 10.500 plazas tras la incorporación de 1.075 camas más en estos primeros siete meses. En un mes se cumplirán 365 días desde que se aprobara la limitación de viviendas de uso turístico en la capital, impidiendo más licencias en el Casco Antiguo y parte de Triana, pero los apartamentos turísticos no tienen una regulación como tal que impida las inscripciones en función de la zona.

De hecho, con el regreso de la actividad política, en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo tras el parón en agosto, que tiene lugar este martes, se da el visto bueno a los trámites administrativos de hasta seis apartamentos turísticos en el centro, la zona más saturada de la ciudad. También se da el visto bueno a otro en Sevilla Este.

En concreto, se concede la calificación ambiental para la actividad de apartamentos turísticos en el número 13 de la calle Mata y se le da continuidad a los procesos de calificación ambiental en marcha en el número 56 de la calle Gravina, en el número 23 de la calle García de Vinuesa, en el número 3 de la calle Granada, en el número 11 de la calle Harinas y en el número 10 de la calle San Luis. En Sevilla Este, también se da continuidad a las actuaciones en el número 14 de la calle Casiodoro de Reina.

Los grupos municipales de izquierda, PSOE y Podemos - IU, vienen alertando desde antes de la aprobación de la nueva limitación que también había que ponerles un tope a los apartamentos turísticos. Y también, por tanto, han venido insistiendo reiteradamente sobre la necesidad de una moratoria general. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha argumentado también constantemente que no se podía implantar.

Obras en el Paseo de Colón para derribar un edificio y convertirlo en apartamentos turísticos / Jorge Jiménez

Ya en 2024 se incorporaron a la oferta de apartamentos turísticos un total de 76, con ocho bajas, de manera que el incremento anual alcanzó el 26,05%. Se llegó así a los 329 apartamentos turísticos en total a finales de diciembre con 9.665 plazas, al sumar 1.660 plazas más y retirarse 160. Sin embargo, en apenas siete meses de este 2025, la mitad del año, ya se ha llegado a los 54 establecimientos más, por lo que la cifra registrada el año pasado se va a rebasar con creces desde agosto hasta diciembre. Ya se ha superado, por tanto, la barrera de las 10.000 plazas.

En cambio, en las viviendas turísticas sí se observa un incremento menor, lo que confirma que -efectos colaterales al margen- la nueva norma está logrando que crezcan menos, aunque a cambio de que se extiendan a otros barrios. De enero a julio se inscribieron 470 pisos turísticos, de manera que la subida anual, frente al de los apartamentos turísticos del 19,94%, se queda en un 3,54% más. En todo el año 2024 los apartamentos llegaron a subir un 11,67%.

Más apartamentos turísticos en agosto

En la misma reunión de la Comisión Ejecutiva, se toma conocimiento de trámites que han seguido su curso en agosto. Por ejemplo, se concedió la calificación ambiental a un edificio en la calle Torero Manolo Vázquez esquina con Gregorio Cabeza Rodríguez, en el número 12 de la calle Atienza, en el número 9 de la calle Juan Pérez de Montalbán, en el número 10 de la calle Ruiseñor o en el número 56 de la calle Teodosio.

Estos se suman a otros de calado como los dos edificios que se están transformando en la calle San Jacinto, la obra del emblemático edificio Filella en un bloque de siete apartamentos turísticos, el nuevo bloque de 18 apartamentos turísticos en el corazón de la calle Feria o el que se levantará en la avenida de la Cruz Roja.

Un nuevo estudio sobre las viviendas turísticas

El Gobierno de Sanz tiene en marcha la elaboración de un nuevo estudio sobre la situación de las viviendas turísticas en Sevilla, tras acordarlo con Vox para que saliera adelante la limitación. Este revisará de nuevo los datos obtenidos en el informe en el que se basa la actual limitación del 10% para toda la ciudad, valorando parámetros como zonas de alto esfuerzo familiar, zonas acústicamente saturadas o zonas de carácter patrimonial.

Actualmente, no se pueden otorgar más licencias para este tipo de viviendas en 11 barrios del Casco Antiguo y parte de Triana, donde estos pisos superan el 10% del parque de alquiler de la zona. Sin embargo, en los apartamentos turísticos la oferta no deja de crecer en estas zonas de la ciudad.