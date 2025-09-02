El Teléfono de la Esperanza atiende más de 3.600 llamadas en Sevilla desde enero, 100 con riesgo de suicidio

Durante el primer semestre de 2025 el Teléfono de la Esperanza ha recibido 3.668 llamadas de ayuda desde Sevilla. Del total, la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo en 317 llamadas, mientras que en 98 de los casos existía un riesgo de conducta suicida. A nivel nacional, esta cifra asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso. Desde la entidad apuntan que, aunque se trata de datos provisionales, es una realidad que "no puede ser ignorada".

El próximo 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Por ello, el Teléfono de la Esperanza ha impulsado una campaña con la figura de Virgina Woolf como protagonista (una de las autoras más importantes del siglo XX que murió por suicidio) y una acción de redes sociales que se publicará entre los días 5 y 10 de este mes. Este día llega a Andalucía en un contexto en el que el suicidio está más presente que nunca. En 2022, un total de 830 personas se quitaron la vida en Andalucía, o lo que es lo mismo, dos suicidios al día. Esto supone una tasa de 9,4 casos por 100.000 habitantes, la sexta más alta del país y por encima de la media nacional, que ese año se situó en 8,9 suicidios por 100.000 habitantes. Los suicidios aumentan cada año en nuestro país y desde 2008 se han convertido en la primera causa externa de mortalidad en España.

Una de cada cinco consultas en el Chat de la Esperanza están relacionadas con la conducta suicida (20%)

“A veces el sufrimiento es tan grande que nos impide reconocer lo que en nuestra vida ha sido importante y nos ha sostenido. Por eso, esta campaña pone el foco en las razones para vivir: en lo que nos conmueve, nos ilusiona, nos vincula. Pueden ser personas, lugares, rutinas o sueños. Lo importante es recordarlos cuando más los necesitamos”, afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

Tres años del Chat de la Esperanza

En 2022 se creó el Chat de la Esperanza, una herramienta de contacto especialmente pensada para jóvenes. Desde la entidad apuntan que está recibiendo cada vez más consultas vinculadas a esta realidad. Según sus datos, un 70% de las personas que contactan tienen menos de 35 años y un 25% son menores de edad, lo que, según Eduardo Bensabat, coordinador técnico Septiembre 2025 del servicio, “pone de relieve la importancia de contar con canales de comunicación accesibles y gratuitos para la población más joven”.

En lo que va de 2025, el chat ha experimentado un incremento del 108,7% respecto al mismo período del año anterior. Entre las principales problemáticas detectadas destaca que 1 de cada 5 consultas están relacionadas con la conducta suicida (20%). Además, las autolesiones no suicidas están presentes en el 4,21% de los casos y la percepción de soledad no deseada en un 5.42%, a pesar del mito de que los jóvenes están hiperconectados.

“Nos llegan mensajes de jóvenes que no encuentran sentido a lo que viven. A veces no necesitan respuestas inmediatas, sólo alguien que les escuche sin juzgar. Por eso insistimos: pedir ayuda es importante y a veces es el comienzo de un futuro distinto”, recuerda González.

Finalmente, el equipo técnico del chat ha comenzado a detectar un fenómeno incipiente: personas que llegan al servicio derivadas por asistentes de inteligencia artificial. Aunque aún no hay datos consolidados, Bensabat señala que este nuevo canal de llegada a los recursos de ayuda “nos obliga a reflexionar sobre el uso que la población está haciendo de estas herramientas digitales cuando se enfrenta a un sufrimiento emocional”

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a viernes de 18:00 a 00:00, y puede utilizarse desde la web de la entidad o descargando la app Conéctate.social. Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.