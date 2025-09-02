De las vacaciones a la oficina, descubre las estrategias para la vuelta a la rutina

Con el final del verano y la llegada de septiembre, muchas personas experimentan dificultades para retomar la rutina laboral y personal. Especialistas en psicología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón señalan que este proceso puede generar desánimo, inquietud o incluso ansiedad, síntomas que suelen englobarse bajo el término popular de síndrome postvacacional.

La psicóloga Paloma Carrasco explica que este síndrome no está reconocido como un trastorno clínico, aunque es común que quienes lo sufren presenten tristeza, apatía, irritabilidad o falta de motivación al reincorporarse a su día a día. Generalmente, estos síntomas son temporales y desaparecen tras unos días de adaptación.

Sin embargo, Carrasco advierte que, si el malestar es intenso y persistente, conviene reflexionar más a fondo.

Más que resignarse, este momento puede ser una oportunidad para evaluar cambios personales o laborales que devuelvan la motivación, recordando que la sensación de libertad y autonomía es fundamental para el bienestar. Paloma Carrasco — Psicóloga Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Claves para retomar la rutina de forma saludable

Entre las recomendaciones para una adaptación más llevadera, la especialista sugiere:

Ajustar progresivamente los horarios, especialmente los de sueño, antes de reincorporarse.

Recuperar hábitos saludables de alimentación, descanso y ejercicio físico.

Incorporar actividades motivadoras, como planificar pequeños proyectos personales o elaborar una lista de objetivos para el nuevo ciclo.

Mantener una actitud positiva, valorando lo vivido durante las vacaciones y enfocándose en nuevos retos.

Una mentalidad agradecida y el inicio de rutinas con sentido, acompañadas de actividad física, marcan la diferencia en el bienestar emocional Paloma Carrasco — Psicóloga Hospital Quirón Sagrado Corazón

Sobre Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta con ocho centros hospitalarios en Andalucía (Málaga, Marbella, Los Barrios, Córdoba, Huelva y tres en Sevilla), además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, consolidándose como líder de la sanidad privada en la región.