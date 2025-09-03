Adiós a los auxiliares nativos en los colegios andaluces: "En el aula lo vamos a notar mucho, son clave"

El CEIP Jacarandá es uno de los 251 colegios bilingües que hay en la provincia de Sevilla. Por su categoría de idiomas, los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato han tenido durante los últimos 20 años la figura del auxiliar nativo. Se trata, en la mayoría de los casos, de un joven procedente de Reino Unido o Estados Unidos que tiene el rol de ayudar con su idioma en las clases donde se da una materia que no es lingüística, como Geografía o Física y Química en inglés. Estos jóvenes llegan al país con un visado de estudiante y tienen el rol de asistir lingüísticamente al profesor ofreciendo a los alumnos la oportunidad de empaparse de una experiencia cultural diferente gracias al auxiliar. Sin embargo, este curso este perfil no llegará a las aulas debido a un encontronazo entre los Ministerios de Trabajo y de Educación con la Junta de Andalucía. Como consecuencia, la comunidad andaluza será la única que no cuente con este perfil por primera vez en dos décadas. El personal del Jacarandá, un colegio de Brenes que contaba con dos auxiliares, se reconoce "preocupado" y "muy enfadado" con esta situación.

"Es un recurso super valioso que aporta infinidad de beneficios y que ayuda mucho en las aulas para que los alumnos entiendan mejor el idioma, avancen en la materia y se familiaricen con los acentos nativos. Que ahora desaparezca no solo es una pena, sino un ataque más hacia la educación pública", relata a este periódico Ana Fernández, profesora de Inglés y coordinadora de los auxiliares en el Jacarandá.

Una multa millonaria y "criterios dispares"

¿Por qué no habrá auxiliares nativos este curso? A finales de mayo, la Junta de Andalucía fue multada con cinco millones de euros por Inspección de Trabajo (Ministerio de Trabajo) al no dar de alta en la Seguridad Social como empleados a los jóvenes extranjeros, ya que figuraban como "personal de apoyo" y por incorporar a territorio de la Unión Europea lo que el Ministerio califica como "trabajadores extracomunitarios". Cabe destacar que los jóvenes llegan al país con un visado de estudiante y que son los Ministerios de Trabajo y Asuntos Exteriores quienes se encargan de la gestión de este de su autorización. De acuerdo con la Junta, el Ministerio de Trabajo "no solicita autorización de trabajo ni requiere a las CCAA que tramiten este permiso de trabajo".

Fuentes de la Consejería de Educación han confirmado a este periódico que la Inspección de Trabajo "sólo ha abierto este procedimiento de oficio sobre los auxiliares de conversación correspondientes a la provincia de Sevilla, en ninguna otra de toda España, pese a que el programa estatal se aplica exactamente en las mismas condiciones en todo el país".

La Junta señala que los "criterios dispares" de los Ministeris de Trabajo y de Educación han provocado que los 1.806 asistentes lingüísticos previstos para los colegios públicos en el curso 25-26 no lleguen a las aulas este año. Del total, Sevilla dejará de tener 388 asistentes nativos en sus aulas. Del total de asistentes, 1.660 iban a percibir 800 euros mensuales de fondos de la Junta y 146 del presupuesto del Ministerio de Educación.

Ante la falta de este recurso, sindicatos y profesores han denunciado públicamente la "desigualdad" a la que se condena a los alumnos en el aprendizaje de idiomas. Desde el sindicato Ustea, sostienen que este recorte "rompe las oportunidades de equidad" porque "quienes menos recursos tienen, son quienes más lo sufren".

"Nos dijeron que iban a buscar una alternativa este curso"

A una semana de que comiencen las clases, los profesores han afrontado la vuelta al colegio sin una alternativa a una ausencia que, de acuerdo con Fernández, "se notará y mucho". "Desde la Junta nos dijeron que iban a buscar una alternativa este curso mientras intentaban entablar conversaciones con Trabajo, pero estamos a 2 de septiembre y nosotros no tenemos ningún tipo de noticia de la Consejería", cuenta Fernández, que también es vicedirectora de este colegio de Brenes.

"Cuando nos enteramos nos planteamos sacar horas de los profesores de Inglés para que asistieran en las clases bilingües, pero no tenemos tiempo ni personal suficiente", argumenta. En el caso del Jacarandá, esta figura estaba presente en Primaria, Secundaria, Bachillerato y hasta en Formación Profesional. "Un alumno que iba a tener contacto directo con el mundo laboral tenía contacto con este rol para avanzar en el inglés y eso era muy bueno para ellos", apunta. No obstante, ahora, confiesa, su "mayor temor" como docente, es que esta figura se pierda "para siempre".