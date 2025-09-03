El Aeropuerto de Sevilla esquiva los grandes recortes de Ryanair en España pero pierde conexiones con Canarias

Sevilla no sufrirá el plan de recortes de vuelos anunciados por Ryanair para toda España tras su desencuentro con Aena. Según fuentes de la empresa, este plan no afectará al Aeropuerto hispalense, que tiene varias conexiones operadas por la compañía irlandesa, una amenaza que mantenía en vilo a los aeródromos españoles, entre ellos el sevillano, que no para de marcar récord de viajeros en los últimos meses gran parte gracias a los operadores de bajo coste.

En el caso del Aeropuerto de Sevilla, donde Ryanair tiene base -esto es, cuenta con aviones que 'duermen' en sus instalaciones y con tripulación basada en la ciudad-, la afectación es mínima en relación con el recorte de casi un millón de plazas para su programación de este inverno, con una reducción del 41% de su capacidad en los aeropuertos regionales (600.000 plazas) y un 10% en las Islas Canarias (400.000 plazas), después de que Aena anunciase el aumento de las tasas aeroportuarias.

Esta incidencia se corresponde a las conexiones que Sevilla tiene con el Aeropuerto de Tenerife Norte, ya que en este aeródromo la aerolínea ha decidido suspender todas sus operaciones. En cualquier caso, la capital hispalense seguirá contando con rutas directas a esta isla canaria, ya que se mantendrán los enlaces con Tenerife Sur.

También queda en el aire cómo afectará el cierre de la base que Ryanair tiene en Santiago de Compostela, que va a suponer, según fuentes de la compañía, la reducción del 80% de las conexiones aéreas. En estos momentos, el Aeropuerto de Sevilla cuenta con vuelos directos a esta ciudad gallega seis días a la semana.

Sigue adelante con el cierre de Jerez

La compañía irlandesa sigue adelante con el cierre previsto en Jerez de la Frontera anunciado el pasado enero, cuando Ryanair decidió eliminar 12 rutas y 800.000 asientos de cara a su programa de verano de 2025, un recorte que también implicó el cese de operaciones en Valladolid (Castilla y León), y la reducción también en la temporada estival del tráfico en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander.

"Estos recortes perjudicarán aún más a los aeropuertos regionales españoles, ya de por sí vulnerables, y conducirán inevitablemente a una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional, dado que muchas rutas serán económicamente inviables", ha señalado la aerolínea en una nota de prensa.