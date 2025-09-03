Amara Aladel, médica sevillana: "Si crees que esas piernas hinchadas son solo gordura, estás cometiendo un error que podría costarte tu salud"

"Si crees que ese dolor y esas piernas hinchadas son solo gordura normal, estás cometiendo un error que podría costarte tu salud". Así de tajante se muestra Amara Aladel, médica de Urgencias especialista en Medicina Familiar y Comunitaria formada en la Universidad de Sevilla, sobre la enfermedad "infradiagnosticada" que afecta principalmente a mujeres y que provoca la inflamación de las extremidades inferiores, hematomas, problemas de movilidad y dolor continuado: el lipedema.

"El lipedema es una enfermedad real que afecta solo a mujeres y no es ni celulitis ni obesidad común. Se caracteriza por acumular grasa dolorosa en piernas y brazos que provoca hematomas y limita tu movilidad", ha señalado la profesional sobre esta patología causada por la proliferación e inflamación de las células grasas del organismo y cuyo desencadenante cuenta con un componente genético y hormonal que afecta casi exclusivamente a mujeres.

Las tres medidas para mejorar el lipedema, según la médica sevillana

Entre los síntomas producidos por el lipedema se encuentra una constante sensación de pesadez y opresión en las piernas, dolor espontáneo o al tocar la zona, aparición de hematomas y anomalía en la distribución de la grasa.

Tal y como ha recalcado la médica de Urgencias, esta situación empeorar al no detectarse a tiempo: "Nadie te dije que hay cosas sencillas que puedes hacer desde ya para mejorar". Entre estas actuaciones que pueden permitir paliar los efectos del lipedema se encuentra la alimentación, para lo que se aconseja llevar una dieta baja en azúcares y abundante en grasas buenas como el aceite de oliva, el pescado azul o el aguacate, ya que reducen el dolor y el volumen del cuerpo.

El lipedema, una enfermedad infradiagnosticada que afecta a mujeres

"En segundo lugar se encuentra el ejercicio suave, como caminar, ir en bicicleta o hacer natación, que mejora el dolor y la movilidad sin inflamar la zona", ha añadido Aladel.

Sobre la siguiente pauta a seguir para mejorar esta problemática se encuentran diversas terapias: "Los suplementos no son milagrosos, pero la terapia compresiva y el drenaje linfático ayudan a que te sientas mejor".

Para poder diagnosticar esta patología, la médica ha indicado que lo idóneo es acudir al médico de cabecera o a un cirujano plástico, ya que son los especializados en esta patología que no fue considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el 2018 y que, a día de hoy, sigue sin diagnosticarse en la mayoría de los casos.