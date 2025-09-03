El Ayuntamiento analiza los gansos muertos en el parque de María Luisa y descarta otro brote de gripe aviar

Desde el pasado 26 de agosto han muerto cerca de 70 gansos en el parque del Tamarguillo. Y no solo allí: en el de María Luisa también han aparecido varios patos sin vida. En el primer caso, los análisis practicados determinaron la presencia de gripe aviar; en el otro, los resultados obtenidos "no son concluyentes", según informa el Ayuntamiento a este periódico. "Pudo haber superado la enfermedad en algún momento de su vida, pero no hay evidencias que relacionen directamente su fallecimiento con este virus", aclaran desde el Consistorio.

Asimismo, desde el Gobierno local insisten en que, a diferencia del caso del parque del Tamarguillo, "no se ha detectado ninguna mortalidad significativa de aves en María Luisa, lo que descarta un brote activo de gripe aviar en este espacio". "Si se hubiera tratado de un cuadro similar, la afección habría provocado un número elevado de muertes, como sí ocurrió en el Tamarguillo", apuntan fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

"El contagio de la gripe aviar se produce fundamentalmente por aves migratorias o desplazamientos entre zonas, por lo que el Ayuntamiento mantiene una vigilancia continua en todos los parques de la ciudad para actuar de inmediato en caso de cualquier incidencia", añaden desde el Consistorio. "Como medida preventiva, desde la semana pasada se ha reforzado la presencia de personal en todos los parques".

Limpieza "profunda" en el María Luisa

En plena gestión del brote de gripe aviar en el Tamarguillo, la delegada Evelia Rincón ha apuntado este mismo miércoles que "desde hace unos días se está realizando una limpieza en profundidad de todas las fuentes del parque de María Luisa y también de los Jardines de Cristina, actividad que se realiza periódicamente para su buen mantenimiento y uso". "Hay que destacar también que se está procediendo de igual forma en el estanque de los Lotos", ha explicado Rincón.

"Más allá de esta limpieza, se llevan a cabo trabajos de reparación de pequeños desperfectos que sufren las fuentes reponiendo piezas como azulejos para que luzcan de manera óptima y lo mejor posible acorde con el entorno en el que se encuentran", ha subrayado la edil popular. Asimismo, la delegada que "se trabaja en la licitación de una asistencia técnica destinada a recuperar las fuentes ornamentales en mal estado de los parques históricos de la ciudad".