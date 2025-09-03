Campaña de puesta a punto de pasos de peatones y cruces junto a los colegios de Sevilla antes del inicio del curso

En la recta final antes del inicio del curso escolar, el Ayuntamiento de Sevilla ha desplegado un zafarrancho de actuaciones de mejoras en pasos de peatones, semáforos y cruces próximos a los colegios. En total, las actuaciones han alcanzado a 49 centros educativos repartidos por los distintos distritos. Estas mejoras complementan el plan de obras que se ha llevado a cabo como todos los veranos previo a la vuelta a las aulas.

Los trabajos se han centrado en el repintado de pasos peatones, renovación de la señalización vertical de los entornos que se encuentren en mal estado o líneas delimitadoras de carriles. Asimismo, se han realización una inspección en los centros educativos de nuestra ciudad para comprobar las condiciones de circulación y accesibilidad de los colegiales a sus lugares de estudio.

En total, según los datos difundidos por el Ayuntamiento a través de la Delegación de Movilidad, se ha realizado una inversión de 56.000 euros para repintar los pasos de peatones cercanos a estos colegios y de 43.000 euros para la renovación de la señalización vertical en estos entornos.

Los trabajos seguirán durante el curso

"Durante el curso, de manera coordinada con la comunidad educativa, vamos a seguir llevando a cabo todas las actuaciones que sean necesarias en los exteriores de los centros educativos. Y, se coordinarán también, desde la Delegación de Educación, que estará en continuo contacto con la comunidad educativa, todas las obras de mejora que están pendientes de realizar en nuestros colegios, que planificaremos y llevaremos a cabo de forma coordinada", explicó el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, quien destacó que "estos trabajos son paralelos a la avalancha de obras que venimos realizando, estamos ejecutando y llevaremos a cabo en los colegios públicos de Sevilla, para sacarlos así del abandono de décadas".

"La hoja de ruta marcada para recuperar del abandono estos centros educativos de Sevilla sigue su camino y a esto se une esta acción de mejora de la seguridad vial en sus exteriores", ha finalizado Pimentel.