Dos incendios generan columnas de humo visibles en Sevilla y el Aljarafe

Dos grandes columnas de humo se han originado este mediodía en Sevilla. La primera de ellas ha ocurrido por un incendio de pastos en la barriada El Avión cercano al Aeropuerto de Sevilla sobre las 15.30 horas, según detallan fuentes del 112.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Bomberos de Sevilla junto a la Policía Local para extinguir las llamas, tras las diferentes llamadas de testigos alertando de lo ocurrido.

Incendio en el Aljarafe

No ha sido el único incendio de esta tarde. Una gran columna de humo ha alertado a una gran cantidad de vecinos de diferentes municipios del Aljarafe. "Hemos recibido llamadas desde diferentes pueblos como Santiponce, Camas, Sanlúcar la Mayor, Valencina o Bormujos porque están presenciando mucho humo".

Han sido numerosas las llamadas que han alertado al centro de Emergencias 112 de la presencia de una gran humareda que se veía visible desde diferentes puntos de la ciudad como en el barrio de La Macarena y la zona de La Cartuja.

En estos momentos, el 112 trata de localizar el foco exacto del incendio en el Aljarafe. Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado los Bomberos de la Diputación de Sevilla que se encuentran extinguiendo las llamas.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN...