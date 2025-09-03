Así es Judeline, el orgullo andaluz por bandera para inaugurar la nueva edición de Pop Caac

Judeline se ha convertido en muy poco tiempo en toda una artista internacional, siendo sin duda la gran revelación de este 2025. Durante todo el verano ha recorrido España de festival en festival, y ahora, antes de marcharse al otro lado del Atlántico, donde ya se han hecho eco de su innovadora propuesta musical, hará parada en Sevilla, concretamente en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en la primera jornada del Pop Caac.

Tras algunas colaboraciones destacadas con artistas como Kris Floyd o Dellafuente, fue su última actuación con el rapero argentino Duki el que terminó de catapultarla a la escena global. Desde entonces, la voz de Judeline no solo se ha consolidado entre los oyentes más jóvenes de Andalucía, su tierra natal, sino que también ha conquistado a públicos de todo el mundo.

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Los Caños de Meca, esta gaditana, de nombre Lara Fernández, está arrasando con tan sólo 22 años. Su primer álbum, Bodhiria, es un disco conceptual que representa un “no lugar” en el que la protagonista se siente atrapada. En él, Lara despliega su faceta más profunda y misteriosa. El proyecto se convirtió en un éxito rotundo que le permitió afianzarse tanto en el panorama nacional como en el internacional. Su música incluso cruzó el charco, llevándola a ser la única artista española presente en el cartel del festival Coachella, uno de los eventos más prestigiosos de la industria musical.

Si algo caracteriza a Judeline es su orgullo andaluz. La artista siempre ha reivindicado su acento, sus tradiciones y sus raíces, que considera su verdadera casa. Ese vínculo se refleja en unas composiciones donde los tintes flamencos se entrelazan con la electrónica, el pop e incluso la experimentación sonora, configurando un estilo inconfundible.

Como muestra de esa conexión con sus orígenes, el pasado 2 de julio protagonizó junto a Yerai Cortés un multitudinario homenaje a Camarón de la Isla. Para la ocasión compusieron y estrenaron en directo un tema inédito. Ante su público, Judeline confesó emocionada: “Camarón caminó para que artistas como yo podamos andar, fusionar y hacer la música que nos gusta sin críticas”.

A este recorrido meteórico se suma su reciente sencillo Piki, una colaboración con Sega Bodega, lanzado el 20 de agosto de 2025 que confirma su vocación internacional y su interés por explorar nuevas sonoridades.

Con una voz inconfundible, un imaginario propio y un pie en la tradición mientras el otro pisa con fuerza el futuro, Judeline no solo es una de las promesas más firmes de la música española, sino también una de sus nuevas embajadoras culturales más sólidas. Su viaje acaba de empezar, pero todo apunta a que será largo y tal como ha demostrado, tremendamente innovador pero sin dejar de lado sus raíces.