La justicia archiva la investigación por la muerte de tres trabajadores en Coria: fue un tornado "imprevisible e inevitable"

Un informe de Aemet ha sido determinante para archivar las diligencias abiertas en la investigación por la muerte de tres trabajadores en una nave agrícola en Coria del Río el pasado 4 de abril de 2025. En torno a las 11.30 de aquella fatídica jornada, un tornado arrasó de forma "imprevisible e inevitable" la instalación dedicada al comercio al por mayor de frutas propiedad de la empresa Explotaciones Agrícolas Lagares S.L.

La justicia ha investigado desde entonces este siniestro, que fue calificado como accidente laboral por parte de la Inspección de Trabajo, por si el derribo de la nave pudo deberse a una falta de mantenimiento por parte de los dueños de la nave, ubicada en la finca el Sequero, en la urbanización La Hermandad de Coria del Río. "No hubo ningún tipo de infracción por parte de la empresa", declara la instructora.

Según el auto de la jueza Eva María Gaspar, fechado a 1 de septiembre y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, el colapso de la nave se debe "a la imprevisible e inevitable irrupción de un tornado en el inmueble, que llega a los 220km/h de velocidad en la rotación del viento, tarda breves segundos en atravesar la nave, levantando la estructura y techo". La jueza subraya que "los materiales de construcción de la nave están en perfecto estado, no se observa agotamiento ni desgaste ni deterioro del hormigón ni del hierro". En este sentido, el titular del juzgado de instrucción número 2 del municipio concluye que "no hubo ningún tipo de infracción por parte de la empresa en lo que a medidas de seguridad se refiere sino que el derrumbe de la nave se produjo por causa de fuerza mayor".

"Los materiales de construcción de la nave están en perfecto estado, no se observa agotamiento ni desgaste ni deterioro del hormigón ni del hierro"

Según la clasificación del Consorcio de Compensación de Seguros, que cita el juez en su auto, "los vientos superiores a 120 km/h son de caracter extraordinario". En esta misma línea argumenta la Consejería de Empleo, que tras su investigación indica que "durante los 36 años transcurridos desde la construcción de la nave, la estructura habría soportado sin incidencias acciones de viento normales, del orden de 108 km/h, todo ello dentro de os márgenes contemplados en la normativa vigente. El informe de la Junta también señala que "el accidente no fue consecuencia de un fallo estructural imputable a un deficiente diseño o a un mal estado de conservación de la nave, sino el colapso progresivo producido por sobrecargas excepcionales provocadas por el paso de un tornado"

Aquel desgraciado 4 de abril, la provincia de Sevilla estaba siendo castigada por fuertes rachas de viento y lluvia. Desde el primer mometo, distintas fuentes y testigos del suceso señalaron el tornado como el causante de este siniestro.