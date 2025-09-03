Planes
El mirador de Torre Sevilla abre gratis para los sevillanos: días y horarios
El centro retoma su servicio de picnic y la promoción para subir a la Terraza Mirador Atalaya los domingos de apertura, además de premiar las compras
Torre Sevilla se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de Sevilla de forma sencilla y completa: compras, ocio y cultura se dan la mano para ofrecer planes pensados para todos, tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan.
Este mes de septiembre, el centro comercial amplía su oferta con la apertura completa los siete días de la semana, incluidos los domingos. Además, propone una programación especial con actividades gratuitas, promociones exclusivas y experiencias al aire libre en el Parque Magallanes y la Terraza Mirador Atalaya.
Splash Day: una fiesta acuática para dar la bienvenida al curso
El domingo 7 de septiembre, de 11:00 a 14:00 horas, Torre Sevilla celebrará el Splash Day, una jornada de juegos acuáticos y tradicionales en el Parque Magallanes, diseñada para que los más pequeños vivan una mañana llena de risas, movimiento y diversión. Desde el clásico pilla-pilla con pistolas de agua hasta carreras a tres pies y pesca de patitos, cada parada del recorrido invita a jugar en equipo y disfrutar del aire libre. La actividad es gratuita con inscripción previa en Torre Sevilla Club, y los participantes recibirán obsequios veraniegos y regalos sorpresa.
Picnic junto al Guadalquivir
Durante el primer fin de semana de septiembre, regresa el servicio de picnic en el Parque Magallanes, en horario de 12.00 a 20.00 horas. Los miembros del club podrán disfrutar de kits completos con mantel, hamacas y menaje, presentando su ticket de compra en los restaurantes del centro. Las unidades son limitadas.
Vistas panorámicas gratuitas desde la Terraza Mirador Atalaya
Todos los domingos y festivos de septiembre y octubre (excepto el 12 y 13 de octubre), los sevillanos podrán acceder gratuitamente a la Terraza Mirador Atalaya para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. En horario de 12.00 a 19.00 horas, se ofrecerán 300 entradas cada domingo, disponibles para miembros del club que sigan al centro en Instagram.
Regalos por compras
Durante todo el mes, las compras superiores a 15 euros serán premiadas con un pack deportivo (toalla de gimnasio y botella reutilizable).
Además, los visitantes podrán completar su jornada con una visita cultural a CaixaForum Sevilla, aprovechando las 3 horas de parking gratuito que ofrece el centro, en horario comercial de 10.00 a 00.00 horas.
