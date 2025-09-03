Nueva agresión en Sevilla II: un preso muerde y parte dos costillas a un funcionario

Nueva agresión en el centro penitenciario de Sevilla II: un funcionario ha sido agredido por un preso, le mordió en el brazo y le partió dos costillas. Así lo denuncia el sindicato de prisiones Acaip en un comunicado donde relata la agresión que tuvo lugar el pasado 30 de agosto, sobre las cinco de la tarde tras la bajada de celdas y una vez que los funcionarios ya están en la sala de día.

Según la denuncia de los profesionales de prisiones, un interno desafió a los funcionarios con frases incoherentes como: “Me estáis castigando, no me dejáis dormir porque me tenéis activado”, “Apagadme de una vez, dejadme dormir”. Los funcionarios le ordenaron al interno que pasara a la zona de seguridad para aislar la situación que estaba provocando para tratar de calmarle. Pese a los múltiples intentos del funcionariado, insisten estas fuentes, el preso no se mostraba receptivo, de forma que cada vez se estaba poniendo más tenso y violento. En ese momento, de forma repentina, el interno agarró por el cuello a uno de los funcionarios, le propinó golpes en el costado, llegando a romperle dos costillas y le mordió en el brazo.

La rápida intervención del jefe de servicios y de la plantilla logró reducir al interno para liberar al funcionario que estaba siendo agredido, que posteriormente tuvo que ser asistido en la enfermería del centro penitenciario. El trabajador tuvo que recibir asistencia hospitalaria y además deberá realizarse un seguimiento médico durante un año para verificar si ha sufrido algún tipo de contagio biológico tras ser mordido por el interno.

Fue en este mismo centro, en Morón de la Frontera, donde el pasado julio, la psicóloga del centro fue agredida sexualmente por un preso. Entonces, como relató este medio, tres presos salvaron a la trabajadora de una agresión sexual mayor: "La estaba tumbando en la camilla", relataron.

Ante esta nueva agresión, Acaip reclama que este interno sea trasladado a otro centro penitenciario y denuncia que "no se puede tolerar la creciente ola de agresiones que se está sufriendo en el centro penitenciario de Sevilla II, ya que en solo dos meses han dado lugar cuatro agresiones graves en el centro". El sindicato reclama "medidas reales y efectivas por parte de la dirección del centro para evitar esta oleada de graves agresiones", así como "el reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad, así como la aplicación efectiva del principio de indemnidad, para garantizar la protección jurídica que corresponde a su función", además de la formación continua en defensa personal para todo el personal penitenciario para evitar y repeler este tipo de agresiones.

Por último, el sindicato reclama "el desarrollo urgente de un nuevo protocolo de agresiones, dado que el vigente se ha demostrado ineficaz. Este debe incluir medidas preventivas, criterios de actuación y apoyo institucional para el personal agredido".