Nuevo curso de los talleres de distritos, de yoga a clases de inglés y cocina: plazos de inscripción y precios

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de las Juntas Municipales de Distrito, ha abierto el plazo de preinscripción para los Talleres Socioculturales del curso 2025-2026, una de las iniciativas más consolidadas de la ciudad en materia de participación ciudadana. Desde el 9 hasta el 19 de septiembre, los sevillanos podrán inscribirse en alguna de las cerca de 1.800 actividades programadas en todos los distritos.

Una oferta para todas las edades

Los talleres abarcan una amplia variedad de disciplinas, desde actividades artísticas como pintura, cerámica o fotografía, hasta deportivas y de bienestar como yoga, pilates o senderismo, pasando por idiomas, cocina, nuevas tecnologías y propuestas de carácter social y comunitario.

El programa está dirigido a personas de todas las edades, con grupos infantiles, juveniles y de adultos. Además, las personas con capacidades diferentes podrán participar acompañadas de un asistente, que estará exento de pago, siempre dentro del límite de plazas disponibles.

Fechas clave del proceso

Tras la preinscripción, si la demanda supera el número de plazas ofertadas, se celebrará un sorteo público el 29 de septiembre. Posteriormente, del 6 al 22 de octubre, se publicarán las listas de admitidos y de espera en los tablones de anuncios de cada distrito y en la web municipal. La matrícula deberá formalizarse entre el 9 y el 22 de octubre, con un precio público de 16,63 euros por taller.

El inicio de las clases está previsto para finales de octubre, una vez finalizado el proceso administrativo.

Requisitos de participación

Para poder inscribirse es imprescindible estar empadronado en Sevilla. Se permite solicitar un máximo de tres talleres por persona, aunque los residentes en el distrito en el que se imparte tendrán prioridad en el caso de que haya sorteo.

Los menores de edad solo podrán acceder a las actividades diseñadas para su rango de edad, y deberán contar con autorización de sus padres o tutores legales.

Fomento de la vida comunitaria

El Ayuntamiento de Sevilla destaca que estos talleres no solo tienen un componente formativo, sino también social, al favorecer la convivencia y la participación en los barrios. Con propuestas que van desde el baile flamenco en Triana hasta cursos de cocina saludable, idiomas o adiestramiento canino, la iniciativa busca llegar a todos los perfiles de la ciudadanía.