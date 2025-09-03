Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Nuevo curso de los talleres de distritos, de yoga a clases de inglés y cocina: plazos de inscripción y precios

El Ayuntamiento lanza una oferta de más de 1.800 actividades en todos los distritos de Sevilla con talleres para todas las edades e intereses

Talleres de pintura

Talleres de pintura

Lucía Escudero Funes

Lucía Escudero Funes

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de las Juntas Municipales de Distrito, ha abierto el plazo de preinscripción para los Talleres Socioculturales del curso 2025-2026, una de las iniciativas más consolidadas de la ciudad en materia de participación ciudadana. Desde el 9 hasta el 19 de septiembre, los sevillanos podrán inscribirse en alguna de las cerca de 1.800 actividades programadas en todos los distritos.

Una oferta para todas las edades

Los talleres abarcan una amplia variedad de disciplinas, desde actividades artísticas como pintura, cerámica o fotografía, hasta deportivas y de bienestar como yoga, pilates o senderismo, pasando por idiomas, cocina, nuevas tecnologías y propuestas de carácter social y comunitario.

El programa está dirigido a personas de todas las edades, con grupos infantiles, juveniles y de adultos. Además, las personas con capacidades diferentes podrán participar acompañadas de un asistente, que estará exento de pago, siempre dentro del límite de plazas disponibles.

Fechas clave del proceso

Tras la preinscripción, si la demanda supera el número de plazas ofertadas, se celebrará un sorteo público el 29 de septiembre. Posteriormente, del 6 al 22 de octubre, se publicarán las listas de admitidos y de espera en los tablones de anuncios de cada distrito y en la web municipal. La matrícula deberá formalizarse entre el 9 y el 22 de octubre, con un precio público de 16,63 euros por taller.

El inicio de las clases está previsto para finales de octubre, una vez finalizado el proceso administrativo.

Requisitos de participación

Para poder inscribirse es imprescindible estar empadronado en Sevilla. Se permite solicitar un máximo de tres talleres por persona, aunque los residentes en el distrito en el que se imparte tendrán prioridad en el caso de que haya sorteo.

Los menores de edad solo podrán acceder a las actividades diseñadas para su rango de edad, y deberán contar con autorización de sus padres o tutores legales.

Fomento de la vida comunitaria

El Ayuntamiento de Sevilla destaca que estos talleres no solo tienen un componente formativo, sino también social, al favorecer la convivencia y la participación en los barrios. Con propuestas que van desde el baile flamenco en Triana hasta cursos de cocina saludable, idiomas o adiestramiento canino, la iniciativa busca llegar a todos los perfiles de la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
  2. Las residencias universitarias de Sevilla, llenas para empezar el curso y con precios de más de 1.000 euros al mes
  3. Vuelta al cole: estos son los centros comerciales que abren este domingo 31 de agosto en Sevilla y la provincia
  4. Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
  5. Una colombiana que reside en España revela la ciudad andaluza con la población más amable: 'Quiero amigos de allí
  6. Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
  7. Del impulso del tranvibús y la nueva Feria a la construcción de VPO: los retos del nuevo curso político en Sevilla
  8. La operación retorno deja atascos kilométricos en la AP-4 sentido Sevilla

Últimos ensayos de Irene Delgado con la ROSS para el estreno de la temporada: "Hay que acercar al público esta música"

Últimos ensayos de Irene Delgado con la ROSS para el estreno de la temporada: "Hay que acercar al público esta música"

Así es Judeline, el orgullo andaluz por bandera para inaugurar la nueva edición de Pop Caac

Así es Judeline, el orgullo andaluz por bandera para inaugurar la nueva edición de Pop Caac

La justicia archiva la investigación por la muerte de tres trabajadores en Coria: fue un tornado "imprevisible e inevitable"

La justicia archiva la investigación por la muerte de tres trabajadores en Coria: fue un tornado "imprevisible e inevitable"

Las consecuencias de la crisis de Ryanair en España: Andalucía pierde vuelos con Santiago, Gran Canaria y Tenerife

Las consecuencias de la crisis de Ryanair en España: Andalucía pierde vuelos con Santiago, Gran Canaria y Tenerife

Punto final a las obras de las Atarazanas: Junta y Fundación La Caixa preparan el traspaso a Cajasol para este mes

Punto final a las obras de las Atarazanas: Junta y Fundación La Caixa preparan el traspaso a Cajasol para este mes

El mirador de Torre Sevilla abre gratis para los sevillanos: días y horarios

El mirador de Torre Sevilla abre gratis para los sevillanos: días y horarios

El Aeropuerto de Sevilla esquiva los grandes recortes de Ryanair en España pero pierde conexiones con Canarias

El Aeropuerto de Sevilla esquiva los grandes recortes de Ryanair en España pero pierde conexiones con Canarias

Nuevo curso de los talleres de distritos, de yoga a clases de inglés y cocina: plazos de inscripción y precios

Nuevo curso de los talleres de distritos, de yoga a clases de inglés y cocina: plazos de inscripción y precios
Tracking Pixel Contents