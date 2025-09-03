Patrimonio autoriza la rehabilitación en la capilla de los Estudiantes y al campanario de la Anunciación

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha dado luz verde al proyecto de rehabilitación de la capilla de la Universidad de Sevilla, la capilla de Los Estudiantes. La intervención, destaca la nota remitida por la Junta, "se ejecutará de forma respetuosa con los valores del inmueble y de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, supondrá tanto la mejora del estado de conservación del BIC Fábrica de Tabacos como del propio uso y conservación de la capilla".

La restauración tiene por objeto la salvaguarda de este bien patrimonial para frenar su deterioro como la reparación estructural, la evacuación de aguas pluviales, la impermeabilización de su envolvente, la reparación de los defectos ocasionados por la entrada de agua en el templo y en sus fábricas, la renovación de todas sus instalaciones, la ejecución de un sótano de instalaciones para alojar toda la maquinaria de climatización, así como la restauración de los elementos arquitectónicos, que con el paso del tiempo se han ido deteriorando, para que el edificio siga manteniendo e incluso mejorando sus valores espaciales, constructivos, materiales, estéticos e históricos.

Los trabajos se llevarán a cabo con materiales y técnicas compatibles con los originales, de acuerdo con los criterios contenidos en las cartas internacionales de restauración. En las remociones de terreno, necesarias para la ejecución del sótano de instalaciones, se llevará a cabo un control arqueológico de movimientos de tierra.

Obras en la torre-campanario de la Anunciación

Asimismo, la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado el visto bueno al proyecto de ejecución de restauración y puesta en valor de las cuatro fachadas y torre-campanario de lglesia de la Anunciación de la Universidad de Sevilla. Esta intervención supone la tercera fase de la restauración integral del templo y seguirá la línea ya iniciada en las anteriores, según lo previsto en el Plan Director de conservación del edificio.

De esta forma, se continua con la eliminación de humedades y la recuperación y restauración de fachadas, incluida la principal y en donde se actuará sobre sus elementos singulares para completar la restauración de la parte envolvente de la Iglesia y recuperar el esplendor de la fachada de acceso.

El plan de ejecución contempla un detallado estudio con levantamiento en 3D de todos los elementos objeto de intervención y su entorno inmediato; otro de todas las instalaciones existentes en la torre campanario, así como un análisis morfológico, cualitativo y cuantitativo de materiales y técnicas constructivas; un levantamiento de patologías, identificación de agentes de deterioro y localización y extensión de daños.

Las intervenciones propuestas parten también de los datos obtenidos durante el desarrollo de los trabajos de la primera fase ya terminada, en la que se han podido identificar elementos que sufren un alto nivel de deterioro y en los que es urgente intervenir.