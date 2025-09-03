Punto final a las obras de las Atarazanas: Junta y Fundación La Caixa preparan el traspaso a Cajasol para este mes

Punto final a una de las obras sobre el patrimonio más dilatadas en la historia reciente de Sevilla: la intervención en las Reales Atarazanas de Sevilla está totalmente concluída y la recepción oficial se realizará en las próximas semanas por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, titular del edificio desde que lo adquirió al Ministerio de Defensa en 1993.

Así lo han confirmado a este medio fuentes conocedoras de este trámite, que indican que el equipo de Patricia del Pozo trabaja estos días en la culminación de un expediente administrativo que pone fin a una intervención con un coste de 20,2 millones de euros: más de 13,6 millones de euros por parte de la Fundación La Caixa y varias aportaciones complementarias por parte de la Consejería para compensar, como se explicó en su momento, el desfase de precios por la inflación que devino con el estallido de la guerra de Ucrania. La Junta ha aportado en total unos 7,1 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar los 2,6 millones de euros para reparar las grietas y afecciones que ha sufrido el vecino Hospital de la Caridad, como consecuencia de esta intervención (y razón por la que las joyas pictóricas de la Caridad se exponen de manera temporal en el Museo de Bellas Artes).

El proyecto de rehabilitación de estas naves en el barrio del Arenal, a cargo del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, incluye la apertura de arquerías hacia la calle Dos de Mayo, todo un hito desde el punto de vista urbanístico, la restauración de bóvedas del siglo XVIII y la recuperación parcial de la cota original del suelo. La constructora Grupo Avintia ha sido la responsable de la ejecución de esta fase de obras.

Junto a la Real Fábrica de Artillería, abierta al público el pasado otoño, la inauguración de este nuevo espacio cultural supone uno de los grandes hitos y más esperados en la ciudad. En los próximos meses, Sevilla disfrutará un nuevo espacio cultural en unas naves mandadas a construir por Alfonso X El Sabio en el siglo XIII que, por su dimensión y trascendencia histórica, no tienen parangón en toda Europa aunque recuerdan a las Atarazanas de Barcelona o a la monumental Arsenal de Venecia. Sin embargo, las Atarazanas del Arenal son apenas conocidas por dentro, más allá de la vista a través de las rendijas por las obras (durante años estuvo tapiado los arcos exteriores) y por el mundo cofrade a través de las icónicas imágenes que trascendía cada Lunes Santo de la formación de la Hermandad de Las Aguas.

Su apertura será el encuentro de Sevilla con un edificio que marcó la historia de la ciudad. A día de hoy, desde fuera, y a la vista de cualquier viandante, están hoy las naves completamente restauradas, donde hace semanas que los obreros no realizan trabajos. Sobre la rejas de acceso de la calle Temprado se han colocado unas mallas de protección para impedir el paso.

Una de las grandes inauguraciones del curso político

En estos momentos, según fuentes consultadas por El Correo de Andalucía, los equipos de la Junta de Andalucía y La Caixa están trabajando para cuadrar agendas al más alto nivel para el mes de septiembre o como muy tarde octubre. El deseo, según estás mismas fuentes, es realizar un acto en el que puedan participar tanto el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, como el de la Caixa, Isidro Fainé, así como Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol como concesionaria a partir de ahora de la explotación cultural del edificio. Con todo, la celebración de un acto institucional depende de numerosas circunstancias. El pasado 26 de agosto, Moreno reunió a sus consejeros en Archidona (Málaga) y pidió un listado de inauguraciones y grandes citas con los que marcar el calendario de este último tramo de la legislatura.

Todos los interlocutores con los que ha hablado este medio destacan la importancia del regreso de Del Pozo a Cultura para acelerar y desbloquear los últimos flecos de esta gran obra. Ya en 2022, el presidente andaluz presidió en febrero de 2022 un acto con motivo del arranque de las obras, "después de décadas de abandono y proyectos fallidos", dijo. La recuperación de estas naves "va a suponer el reencuentro de la ciudad no solo con uno de sus mejores monumentos -se trata del inmueble medieval más grande de la capital-, sino con su vocación universal y americanista simbolizada en el papel jugado por Sevilla y su astillero en el Descubrimiento de América y la primera circunnavegación de la Tierra".

Reales Atarazanas de Sevilla / Jorge Jiménez

En el debate de la Comunidad en el Parlamento el pasado julio, el presidente ya avanzó que "próximamente" anunciaría a la ciudadanía "la recuperación de las Reales Atarazanas de Sevilla como centro cultural de primer nivel". Fue prácticamente el mismo mensaje que trasladó a los medios la consejera este lunes en Carmona, donde anunció la renovación del cerramiento del anfiteatro de Carmona.

Para Del Pozo, culminar la obra de las Atarazanas supone el colofón a su etapa como consejera de Cultura y para Moreno representa también el logro de que en sus legislatura se haya desbloqueado un edificio cerrado al público desde hace demasiado tiempo. "Es un espectáculo, es una de las grandes rehabilitaciones que se han hecho en Sevilla", defiende una fuente conocedora de este proyecto desde el principio.

Cajasol trabaja en el contenido cultural del nuevo centro cultural

La rehabilitación de las antiguas naves medievales es la primera fase para la recuperación pública de este espacio. La segunda corresponde a la Fundación Cajasol, encargada de dotar de contenido a las Atarazanas. Así quedó estipulado en el contrato administrativo que la entidad que preside Antonio Pulido firmó con la Junta como concesionaria de la explotación cultural del edificio, toda vez que en 2015 se frenó la idea la Fundación La Caixa había proyectado en 2009: la de instalar en este espacio el Caixafórum Sevilla. La oposición de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (ADEPA) paralizó el proyecto. En 2016, Adepa presentó una demanda contra el proyecto de rehabilitación de las Atarazanas, denunciando que causaría "daños irreversibles en el monumento". El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 falló a favor de los conservacionistas, suspendiendo cautelarmente la licencia de obras concedida en 2006, por considerar que las obras afectaban al edificio.

Tras meses de negociaciones, en 2017 se alcanzó un acuerdo entre la Junta, La Caixa y Adepa para retomar las obras dejando fuera el proyecto cultura de la fundación, aunque ésta se seguía comprometiendo a rehabilitar el edificio. Finlamente, las obras se iniciaron en 2022, buscan transformar las siete naves conservadas en un centro cultural que resalte la conexión histórica de Sevilla con América. En este espacio está previsto que se ubique, como se contó en su momento, el vestíbulo general, una sala polivalente, cafetería, tienda, librería y un espacio para administración.

Aunque muchas han sido las voces que en público han deslizado posibles contenidos para estos astilleros medievales, la vertiente americanista y de la historia de la propia ciudad es la más repetida, a día de hoy no hay una propuesta formal presentada por parte de la Fundación Cajasol a la Consejería de Cultura, pero sí hay distintas propuestas que se estarían estudiando con interés para dotar de contenido a estas naves del siglo XVI, como han confirmado fuentes de la fundación a este periódico. Como titular del edificio, cualquier contenido que se vaya a exponer ha de ser supervisado por la administración autonómica. De hecho, hay una comisión de seguimiento que da cuenta de las obras y proyectos para Atarazanas. Como por ejemplo, las pequeñas intervenciones y adaptaciones necesarias para la adecuación interior del edificio para su uso expositivo que, en este caso, correrrían a cargo de la Fundación.