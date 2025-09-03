Las consecuencias de la crisis de Ryanair en España: Andalucía pierde vuelos con Santiago, Gran Canaria y Tenerife

Andalucía también sufrirá el impacto del plan de recortes de Ryanair para toda España tras su desencuentro con Aena, ya que verá reducidas las plazas con dos de las regiones más afectadas en este proceso: Canarias y Galicia. De hecho, la primera de ellas experimentará, de cara a la campaña de invierno, una reducción de plazas en los aviones de la compañía irlandesa del 10%, un ajuste que afectará fundamentalmente a Tenerife Norte, que dejará de operar sus vuelos en los próximos meses. En total, serán 36 las conexiones con la España peninsular eliminadas desde estas islas. A todo ello se suma el ya previsto cierre en el Aeropuerto de Jerez de cara a la campaña de invierno tras el cese de operaciones de este verano.

En este caso, el aeropuerto afectado será el de Sevilla que, según la web de la compañía, ofertaba hasta ahora dos conexiones semanales con este aeródromo. En cualquier caso, la capital hispalense seguirá contando con rutas directas a esta isla canaria, ya que se mantendrán los enlaces con Tenerife Sur. Además, fuentes de la compañía han anunciado que perderá la ruta con Gran Canaria, con la que actualmente tiene dos conexiones semanales.

Se pierde la ruta Santiago-Málaga

Finalmente, la ruta con Santiago de Compostela desde Sevilla no se verá afectada después del cierre de la base que Ryanair tiene en la localidad gallega, un ajuste que va a suponer, según fuentes de la compañía, la reducción del 80% de las conexiones aéreas. En estos momentos, el Aeropuerto de Sevilla cuenta con vuelos directos a esta localidad gallega seis días a la semana. Según El Correo Gallego, cabecera de Prensa Ibérica, a la que también pertenece El Correo de Andalucía, la reducción de frecuencias afectará a cuatro rutas domésticas, entre ellas, Sevilla.

Sí se eliminará la ruta entre Santiago y Málaga, el otro aeropuerto andaluz afectado por los recortes de Ryanair, según han confirmado fuentes de la compañía. En los tres casos, estas reducciones son "consecuencia de los recortes en esas ciudades (Santiago, Tenerife, Gran Canaria)", han apuntado las mismas fuentes.

Por último, la compañía irlandesa sigue adelante con el cierre previsto en Jerez de la Frontera anunciado el pasado enero, cuando Ryanair decidió eliminar 12 rutas y 800.000 asientos de cara a su programa de verano de 2025, un recorte que también implicó el cese de operaciones en Valladolid (Castilla y León), y la reducción también en la temporada estival del tráfico en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander.

Ante esta noticia, el presidente del Clúster Turístico Destino Jerez, Antonio Mariscal, ha considerado la confirmación del cierre de Ryanair en el aeropuerto de Jerez de la Frontera durante el invierno como "el segundo jarro de agua fría", poniendo a la provincia de Cádiz y a esta ciudad en "una situación bastante desesperada" al estimarse las pérdidas en unos 80 millones de euros. En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que eso es "mucho dinero" para una provincia que "tiene una situación socioeconómica muy especial y con una dependencia muy fuerte del sector turístico".

Motivos del plan de ajuste

Precisamente este era el objetivo de la compañía en su órdago a Aena por la subida del 6,62% de las tasas aeroportuarias. "Estos recortes perjudicarán aún más a los aeropuertos regionales españoles, ya de por sí vulnerables, y conducirán inevitablemente a una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional, dado que muchas rutas serán económicamente inviables", ha señalado la aerolínea en una nota de prensa.

La aerolínea ha adoptado estas decisiones en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas y en un 10% en las Islas Canarias este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales) "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena". El total de recortes de capacidad en España se situará en el 16%.

El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha explicado este miércoles que Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares (171,5 millones de euros) en la región de Galicia.

Suspenderá todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y Tenerife Norte a partir del inicio del invierno de este año. Wilson también anunció que se reducirá la capacidad en otros cuatro aeropuertos regionales: Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%). Además, en Canarias recortará plazas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.