Ocio
Sanlúcar La Mayor celebra su Oktoberfest: Cincuenta metros de barra y diez mil litros de cerveza de todo el mundo
La localidad sevillana acoge la décima edición de su Feria de la cerveza del 5 al 7 de septiembre
La feria de la cerveza de Sanlúcar la Mayor puede ser este fin de semana el lugar y el momento ideal para los reencuentros posvacacionales. Un entorno con más de 30 mostradores y 20 tiradores con cervezas de todo el mundo listas para ser tiradas del 5 al 7 de septiembre. Este evento, ya se ha consolidado como una de las principales citas festivas del Aljarafe y este año celebra su décima edición.
Los más de 50 metros de barra y las grandes mesas y bancos corridos al más puro estilo alemán, se encontrarán en el recinto ferial La Corredera, un espacio de más de 500 metros cuadrados que darán cobijo a lo más cerveceros y cerveceras de Sevilla, ofreciéndoles no solo una gran variedad de birras, sino también una gran variedad gastronómica: desde tradicionales salchichas alemanas, hasta nuestros montaditos de lomo.
Esta feria de carácter internacional se prepara para distribuir alrededor de 10.000 litros de cerveza en cualquiera de sus tres formatos: en jarra de cristal, en vaso en botella (tercios). Habrá al alcance del consumidor cervezas artesanas e internacionales: Guinnes, Ale, Murphy´s, Irish Red, Paulaner Weissbier y la famosa Paulaner Oktoberfest, ambas originarias de Múnich entre otras procedentes también de Bélgica, México o Australia. Todas las consumiciones se servirán acompañadas de un díptico informativo que detalla las características de cada cerveza.
Los horarios de este celebración son: el viernes 5 y sábado 6 de septiembre desde la una de la tarde a las dos de la madrugada y el domingo de una de la tarde a las cuatro. Además la experiencia estará amenizada por actividades musicales para todos los públicos. El sábado seis de septiembre a las 23:00h actuará en directo Maleando un grupo que fusiona el flamenco y el rock, ideal para amenizar una velada que mezcla diferentes culturas a través de la cerveza.
