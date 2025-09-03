Más seguridad para peatones y ciclistas en el puente de Itálica: concluye la obra de la vía entre Camas y Sevilla

En muchas ocasiones, la carretera se convierte en una trampa mortal para los ciclistas y acometer intervenciones sobre las infraestructuras por las que circulan es fundamental para evitar accidentes trágicos. Una de las vías ciclo-peatonales que necesitaba una rehabilitación es la que se encuentra en el denominado Puente de Itálica, a la altura entre Santiponce y Sevilla capital, y que se encontraba degradada. Con los objetivos de proteger a los usuarios vulnerables-también peatones- frente al tráfico rodado y conectar las vías ciclistas existentes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha culminado las obras de mejora de la seguridad ciclo-peatonal en estea pasarela de la SE-30, sobre el río Guadalquivir. La actuación se ha llevado a cabo entre los kilómetros 21,7 y 22,2 de esta vía y ha contado con un presupuesto de 1,2 millones de euros (IVA incluido), según han informado fuentes de la cartera de Óscar Puente a este periódico.

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se ha instalado un sistema de contención "que permite proteger adecuadamente a los usuarios vulnerables en caso de accidente de tráfico, así como evitar la eventual caída de ciclistas por los extremos de la plataforma". Además, conecta el carril bici con las vías ciclistas existentes a ambos lados del puente, en Camas, del lado occidental, y en el Parque del Alamillo de Sevilla, del lado oriental.

Actuaciones desarrolladas

Del mismo modo, se ha sustituido la barandilla, se ha mejorado el pavimento y se ha ordenado la circulación de ciclistas de manera que se lleve a cabo en un único sentido en cada lado. Por último, se han realizado obras de conservación en la estructura del puente, en la imposta zona lateral exterior, han subrayado las mismas fuentes.

En concreto, las actuaciones llevadas a cabo han sido consistido en la instalación de 996 metros de pretil de hormigón de clase contención muy alta, así como de 954 metros de barandilla, con mejora sobre la vía de Adif con la colocación de casi 100 metros de barrera antivandálica. A ello se suma la instalación de un uevo pórtico con cimentación de micropilotes y la regeneración y reconstrucción tanto de las impostas como de plataforma ciclo-peatonal. Asimismo, se han ejecutado 1.677 metros cuadrados de revestimiento de pavimento en aceras y de 277 de carril bici con pavimento de hormigón.

Fondos europeos

Esta intervención se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que contempla una inversión de hasta 357 millones de euros (IVA no incluido) de los Fondos NextGenerationEU para modernizar más de 80 túneles de la Red de Carreteras del Estado y potenciar la protección de usuarios vulnerables y la fauna.

Del mismo modo, el proyecto "está alineado con la Estrategia Estatal por la Bicicleta que pretende fomentar su uso en todos sus ámbitos: como medio de transporte cotidiano, como actividad turística o como herramienta para el deporte y el ocio", siempre con el objetivo de avanzar hacia la movilidad sostenible y activa. "Para lograrlo, uno de los aspectos fundamentales es posibilitar la circulación en bicicleta de forma segura, mediante la construcción de infraestructuras como esta", han añadido desde el Ministerio.