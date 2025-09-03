Siete días de obras en La Macarena y San Pablo: fechas, calles cortadas y horarios

El Ayuntamiento de Sevilla realizará, en los próximos días, obras de reasfaltado en las calles Profesor Javier Aristu y Puerto de Envalira, del distrito San Pablo-Santa Justa; y Gaspar de Alvear y Bermúdez Plata localizadas en el Macarena. A partir de este jueves 4 de septiembre y hasta el próximo día 12 se acometerán estos trabajos que cuentan con una inversión total de 145.000 euros.

En concreto, se actuará en Profesor Javier Aristu desde el día 4 hasta el hasta el 8, una intervención que contará con un presupuesto de 50.000 euros. En este mismo distrito, el de San Pablo-Santa Justa, se llevarán a cabo también obras de mejora de asfalto en la calle Puerto de Envalira, con un coste de 30.000 euros; será desde el martes 9 de septiembre al día 12.

En el caso del distrito Macarena, serán intervenidas las calles Bermúdez Plata, del jueves 4 al 10 de septiembre por valor de 30.000 euros; y, con una inversión de 35.000 euros, en Gaspar de Alvear desde el 4 y hasta el día 11 de este mes.

Sobre estos nuevos trabajos de reasfaltado, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, señala que “desde el gobierno de José Luis Sanz seguimos enfocados en mejorar las calles de todos los distritos de Sevilla utilizando materiales de primera calidad y duraderos. Con esto estamos a su vez consiguiendo mejorar la calidad de vida de los vecinos y la estética de nuestros barrios”.

Los reasfaltados se realizaran entre las 07:30 y las 16:00 horas. Durante esta franja horaria estas calles permanecerán cortadas al tráfico rodado en los días indicados mientras se ejecutan los trabajos.