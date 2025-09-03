Últimos ensayos de Irene Delgado con la ROSS para el estreno de la temporada: "Hay que acercar al público esta música"

En los pasillos del Teatro Maestranza ya se siente el trajín de trabajadores y músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) tras los últimos ensayos antes del concierto que da inicio a la nueva temporada bajo la dirección artística de Lucas Macías y el impulso en la gerencia de Jordi Tort. La inauguración sigue la temática del ciclo Feeling ROSS, que pone en el centro de la temporada de abono al compositor Gustav Mahler.

Y para este estreno del nuevo curso musical para los amantes de la lírica, la Sinfónica ha confiado la batuta a Irene Delgado (Algeciras, 1980), que protagonizó el concierto de Año Nuevo de la ROSS, en la que fue su primera vez como directora de esta orquesta. Fue Jane Glover el 21 y 22 de noviembre de 1991 la primera mujer en dirigir la Sinfónica de Sevilla y, aunque ya es frecuente ver a directoras de orquesta en los atriles de los grandes audiorios, todavía sigue siendo noticia que se confíe a una mujer los conciertos de las grandes ocasiones. Un estreno de temporada lo es. "Estoy contentísima de volver a ver a los músicos, estar aquí es volver casi a casa, porque tengo una historia muy especial con Sevilla desde muy pequeña. Además con una orquesta que te recibe con los brazos tan abiertos", describe la directora algecireña desde su camerino después de uno de los últimos ensayos previos a este jueves.

El concierto supone una antesala al resto del ciclo que, en forma de un concierto divulgativo con el título Mahler y la belleza, pretende pasar por algunas de las etapas vitales y compositivas más importantes de este referente de romanticismo. El recital contará con la participación de la mezzosoprano Alicia Naranjo, ganadora del Premio ROSS en el Certamen de Nuevas Voces de Sevilla 2024.

Durante el desarrollo del evento, la directora ofrecerá explicaciones con el fin de facilitar a los asistentes la compresión de lo que se está escuchando: "El público no tiene por qué entender una música que está escrita hace más de cien años. Para mí es muy importante acercar al público estas obras. Con un poquito de estas pinceladitas que doy, la escucha cambia completamente y es muchísimo más agradable." En definitiva, entender la historia que motivó la composición de cada pieza y las emociones detrás de los instrumentos que hacen funcionar cada narrativa es parte de la vocación de esta compositora formada en Viena.

El concierto inaugural se abrirá con Blumine, una delicada página orquestal de juventud que Mahler concibió inicialmente como parte de su Primera Sinfonía. A continuación sonará Lieder eines fahrenden Gesellen, el primer gran ciclo de canciones que Mahler escribió inspirado en su propia experiencia vital con el amor no correspondido. El programa continuará con Urlicht, el cuarto movimiento de la Sinfonía nº2 Resurrección. Esta pieza combina una profunda espiritualidad con una sencillez conmovedora, y funciona como antesala de la grandiosidad final de la sinfonía. Como colofón, el público podrá escuchar el célebre Adagietto de la Sinfonía nº5 una de las páginas más emblemáticas del compositor y el Rondo-Finale de la misma sinfonía, un movimiento de energía desbordante en el que Mahler despliega todo su poder sinfónico y cierra la obra con un estallido de vitalidad y esperanza.