Prepárate para la Nocturna del Guadalquivir KH7 2025

¿Listo para vivir una de las carreras más esperadas? El próximo viernes 26 de septiembre, a las 22:00 h, Sevilla celebrará la 37ª edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7. Un evento deportivo que combina pasión por el deporte y un recorrido que visita los rincones más icónicos de la ciudad.

Sigue leyendo para conocer toda la información necesaria y no perderte nada de esta cita marcada en el calendario sevillano.

Un evento con historia en la ciudad

Cartel oficial de la próxima edición 2025 / El Correo

La Nocturna del Guadalquivir no es solo una carrera, es una cita anual con la ciudad, con el deporte y con uno mismo. Desde su primera edición en los años 80, ha crecido hasta convertirse en una de las pruebas populares más multitudinarias de España, con más de 20.000 participantes cada año.

Este 2025 se ofertarán 25.000 dorsales para celebrarse como ya es tradición, el último viernes de septiembre (día 26), manteniendo su horario habitual de las 22:00 h. Esta prueba organizada por el Ayuntamiento de Sevilla permite la participación de personas nacidas del año 2010 (incluido) y anteriores.

Recorrido y avituallamiento

El recorrido será el mismo que en años anteriores, con una distancia aproximada de 8,5 kilómetros que atraviesan las calles más emblemáticas de Sevilla. La salida y la llegada estarán situadas en el Paseo de las Delicias a la altura de la Glorieta de Buenos Aires.

Recorrido de la 37 edición de la Carrera Noctura del Gualquivir KH7 2025 / El Correo

El itinerario incluye calles y avenidas como Paseo Cristóbal Colón, Arjona, Torneo, Resolana, Parlamento de Andalucía, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora o Menéndez. Durante el trayecto, habrá un punto de avituallamiento a mitad del recorrido y otro al final, para que los participantes puedan rehidratarse tras el esfuerzo.

Inscripciones y tarifas

El plazo de inscripción está abierto actualmente y tiene como fecha límite hasta el mismo día de la carrera a las 13:00 horas, (o hasta que se agoten los dorsales disponibles).

El precio ordinario con 5,50€ para el público general, con la posibilidad de aplicar descuentos según la situación de cada corredor y con la posibilidad de participar gratis si has nacido los años 2008, 2009 y 2010.

El reparto de dorsales será los días del 20 al 26 de septiembre en la Feria del Corredor (Espacio Lobby de Torre Sevilla) de 11:00 a 21:00 horas, excepto el domingo hasta las 16:00 horas. Aquí cada participante recogerá la Bolsa de la Carrera que incluye el propio dorsal (obligatorio para participar), una camiseta técnica y una medalla conmemorativa. Además de productos extra donados por los patrocinadores y colaboradores del evento.

Cómo llegar y dónde dejar el coche

¿Vienes desde fuera o no quieres complicarte? Te recomendamos asistir con cierta antelación y llegar en transporte público.

Siendo la opción más rápida y directa tomar cualquier autobús de las líneas 06, 22, 30, 03, 34 o C2, con paradas próximas al Paseo de las Delicias (Glorieta de los Marineros) o Avenida de la Palmera frente al pabellón de Guatemala que se encuentran a escasos 5 minutos a pie del inicio de la carrera.

Aunque si prefieres el metro, puedes usar la línea 1 y bajar en Prado de San Sebastián o Puerta Jerez, con un paseo de 15 min hasta el punto de salida.

Pero si prefieres venir en coche, hay varias alternativas. La Avenida de Las Razas suele ser la zona por excelencia para aparcar. El estacionamiento es libre y son muchos los participantes que optan por dejar el coche aquí y seguir unos 10 min a pie. Por otro lado, barrios como Reina Mercedes o El Porvenir pueden ser otra buena opción de parking gratis si las zonas más cercanas están saturadas por atascos o cortes de tráfico.

Tips para preparar la carrera

Una buena alimentación y descanso son dos factores fundamentales para rendir al máximo y evitar molestias durante la carrera. A lo largo del día, mantente bien hidratado, priorizando el consumo de agua y, si lo necesitas, alguna bebida isotónica. Evita el alcohol, la cafeína en exceso y los alimentos pesados o difíciles de digerir, como embutidos o fritos.

Después de correr, es importante reponer líquidos y electrolitos. Beber agua y una bebida con sales minerales te ayudará a recuperarte mejor. También puedes tomar un yogur con fruta o un batido, que aportan nutrientes sin sobrecargar el estómago.

Y, sobre todo, no pruebes nada nuevo el mismo día de la carrera, usa siempre productos y alimentos que ya hayas probado antes y sepas que te sientan bien.

Disfruta del camino

Cada año, tanto corredores locales como de toda España e incluso del extranjero, convierten esta cita en un verdadero fenómeno social y deportivo.