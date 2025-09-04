Duncan Dhu contará con 1.500 entradas más en el Festival del Patio+Metrópolis tras agotarse el aforo inicial

Tras haberse agotado todas las localidades disponibles, el Festival del Patio+Metrópolis suma 1.500 nuevas entradas para el concierto que Duncan Dhu ofrecerá el 12 de septiembre en la Plaza de Toros de Utrera; una ampliación conseguida gracias a la colaboración conjunta de la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Utrera, con la que dar respuesta a la gran demanda de público para participar de la iniciativa cultural de la institución provincial.

De este modo, y gracias a la reordenación del espacio disponible en el recinto municipal, la propuesta musical de una de las bandas más icónicas del pop-rock español de los años ochenta y noventa llegará a más público.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas estarán disponibles a partir de las 09.00 horas de este viernes 5 de septiembre en los canales oficiales de venta: a través de la tiquetera alojada en la web del festival en este enlace (https://www.entradas.com/artist/festival-del-patio-metropolis/?affiliate=FXV) y de forma física en La Teatral (calle Velázquez 12, Sevilla).

La gira con la que el músico donostiarra Mikel Erentxun conmemora los 40 años del debut de Duncan Dhu se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más recientes de la escena musical estatal. Los clásicos que marcaron a toda una generación volverán a sonar con la misma fuerza y emoción de siempre en la versión revisitada de su líder y vocalista, que ha abierto un paréntesis en su sólida carrera en solitario para rendir homenaje a un legado compartido por legiones de fans. Sobre el escenario de Utrera, éxitos incontestables de todos los álbumes de Duncan Dhu: desde Por tierras escocesas hasta El duelo. Cien gaviotas, Jardín de rosas, Esos ojos negros, Rozando la eternidad, La casa azul, No puedo evitar pensar en ti…. forman parte de la banda sonora de la España contemporánea. Una mirada renovada conecta en esta gira con públicos de distintas edades, convirtiendo cada concierto en un encuentro intergeneracional cargado de nostalgia, pero también de presente.

Además de las nuevas localidades puestas a la venta para Duncan Dhu, el público todavía puede conseguir entradas para otro de los conciertos destacados del ciclo. Es el caso de la explosiva combinación de Fangoria y Nancys Rubias, que tendrá lugar el domingo 14 en el Recinto Multiusos El Abrazo de La Rinconada.

Un festival que conecta generaciones en toda la provincia

Con esta iniciativa, la Diputación de Sevilla reafirma su compromiso con una programación cultural accesible, diversa y de calidad, acercando la música en directo a públicos de diferentes edades y a precios populares. Entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre, el Festival del Patio+Metrópolis ofrecerá nueve conciertos de artistas de referencia del panorama nacional, consolidándose en solo dos ediciones como una de las grandes citas musicales de la provincia.

Como apunta el diputado de Cultura, Casimiro Fernández, este festival “es un ejemplo de cómo entendemos la cultura desde la Diputación. Queremos que la música en directo llegue a todos los rincones de la provincia y que lo haga a precios asequibles. Hablamos, además, de un festival que conecta generaciones, en el que conviven artistas consagrados con propuestas que están marcando el presente. Y lo hacemos en escenarios tan emblemáticos como el Patio de la Diputación, pero también en municipios del área metropolitana, reforzando nuestro compromiso de descentralizar la programación cultural”. Esta iniciativa “está concebida desde la sostenibilidad social, entendiendo en todo momento la cultura como un bien común extendido y como un potente pegamento social que nos permite cerrar brechas de desigualdad”, ha incidido el máximo responsable de un festival que tiene todo ya preparado para encarar su segunda edición.

Una agenda variada

La propuesta volverá a convertir el Patio de la Diputación en un escenario singular abierto a la música y al encuentro ciudadano, con cuatro noches consecutivas en septiembre protagonizadas por Miss Caffeina (miércoles 17), Siloé (jueves 18), Santiago Auserón y la Academia Nocturna (viernes 19) y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (sábado 20).

Además, en su segunda edición el ciclo se expande al área metropolitana con la programación de Metrópolis, que llevará conciertos a cinco municipios: los mencionados Duncan Dhu (12 de septiembre en Utrera), Rozalén (13 de septiembre en Alcalá de Guadaíra) y Fangoria y Nancys Rubias (14 de septiembre en La Rinconada), junto a Coque Malla (21 de septiembre en Dos Hermanas) y Camela (10 de octubre en Mairena del Aljarafe).