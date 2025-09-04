Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Los jardines del Alcázar y el parque de Miraflores, cerrados por la aparición de más aves muertas

El Ayuntamiento ha decretado la clausura "preventiva" de estos dos espacios después de que se hayan localizado este miércoles por la mañana los cuerpos sin vida de varios patos y gansos

Un ave encontrada muerta en el Parque del Tamarguillo de Sevilla durante el mes de agosto

Un ave encontrada muerta en el Parque del Tamarguillo de Sevilla durante el mes de agosto / El Correo

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

No solo el parque del Tamarguillo: el Ayuntamiento de Sevilla acaba de clausurar también este jueves el de Miraflores y los jardines del Alcázar tras la aparición de varias aves muertas. Tras la detección de un brote de gripe aviar en uno de los parajes verdes de la ciudad, el Consistorio ha decretado "el cierre preventivo" de estos otros dos espacios "hasta que se determinen las causas de estos fallecimientos".

En el caso del Real Alcázar, los servicios de mantenimiento han encontrado esta miércoles a primera hora "los cuerpos sin vida de una hembra de pava real adulta y un pato", según informan fuentes municipales. "Ambos fueron retirados siguiendo los protocolos de bioseguridad y sometidos a necropsia, toma de muestras para análisis patológicos y posterior incineración", añaden estas mismas voces.

En lo referente al parque de Miraflores, esta misma mañana también se han localizado tres gansos muertos, "motivo por el cual este espacio permanecerá cerrado temporalmente de manera preventiva mientras se retiran los animales y se evalúa la situación con la Junta de Andalucía", explican desde el Consistorio. "Igualmente, el Ayuntamiento tiene conocimiento de que han aparecido más de 20 aves muertas en el Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Miraflores, por lo que se ha recomendado a los usuarios del CEAM que no se acerquen a esta zona".

(Noticia en ampliación)

