El lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales provoca un llamativo incendio en Camas

Las llamas y el humo alertaban en la noche de este miércoles a los vecinos de Sevilla y varias localidades del área metropolitana. Un incendio alumbraba la oscuridad en el Aljarafe y provocaba varias llamadas a los servicios de Emergencias 112 Andalucía. Finalmente, el fuego pudo quedar extinguido durante la madrugada.

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, las llmas fueron provocadas por el lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales en una zona de pastos. En concreto, el incendio se produjo entre los municipios de Camas, Tomares y Castilleja de la Cuesta, en la Cuesta del Caracol, junto al barrio camero de Coca de la Piñera. Las llamas, que acaparaban la atención de los conductores de la Carretera Cádiz-Huelva o la Ronda de Tejares, ante la oscuridad de la noche, eran también visibles desde varios barrios de Sevilla, como Triana y los Remedios.

Como han explicado desde Emergencias 112 Andalucía, las primeras llamas comenzaron a las 23:55 de la noche por un error en el lanzamiento de material pirotécnico. Hasta allí se desplazaron efectivos de Bomberos, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los servicios de emergencias no pudieron controlar el fuego hasta bien entrada la madrugada. Aun así, los profesionales señalaron que "iban a a quedar algunos rescoldos con humo durante toda la noche", que en la mañana ya no eran visibles.