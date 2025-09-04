Sigue la polémica: el Ayuntamiento investiga el desanclaje de toldos en la Avenida de la Constitución

Los toldos instalados en la avenida de la Constitución continúan en el foco de la polémica. Después de que el Banco de España se haya negado a que se instalen anclajes en su fachada y, por tanto, que se pueda terminar de colocar las velas en el último tramo hasta la Plaza Nueva, este pasado miércoles el Gobierno de Sanz se encontró con otro inconveniente. Un tensor del último tramo de toldos a la altura del Archivo de Indias, atado a la fachada del edificio ubicado en el número 36 de esta vía, fue desanclado y dejado junto a uno de los postes que sostienen las velas.

Tanto Heliopol, la empresa encargada del montaje de los toldos, como el Ayuntamiento niegan haber realizado este desanclaje. Fuentes municipales confirman a este periódico que la Gerencia de Urbanismo no ha retirado nada y, una vez ha sido informada del desanclaje y eliminación del tensor que sujetaba parte de la estructura, se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y se tomarán las medidas oportunas con los responsables de dicho acto. No confirman la existencia o no de los permisos necesarios para taladrar la fachada y colocar los anclajes.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía de fuentes del edificio número 36, ha sido la sociedad propietaria del mismo la que, al no haber dado permisos, habría actuado por su cuenta quitando el tensor que se había instalado en su fachada. Consultada por este periódico, ha rechazado hacer declaraciones sobre lo sucedido.

Cable recogido y colocado en un poste de los toldos de la avenida de la Constitución / El Correo

Por parte de Heliopol, fuentes de esta empresa aclaran que no se tiene constancia de lo sucedido y que sus trabajadores han hecho todo el trabajo de montaje de los toldos salvo tres lonas, por la negativa del Banco de España para poner los anclajes. Testigos del momento en el que se produjo el desanclaje aseguran a El Correo de Andalucía que el cable y los tornillos fueron colocados junto a un poste, al igual que el soporte desmontado. En la fachada todavía se pueden ver los agujeros que ha dejado la colocación del soporte en la pared.

Fachada del edificio número 36 de la avenida de la Constitución con los agujeros del soporte para colocar los toldos / El Correo

El alcalde admite que no le gustan los toldos

Esta misma semana, ha sido el propio José Luis Sanz el que ha reconocido que los toldos instalados en la avenida de la Constitución no son de su agrado, después de que este pasado lunes se colocaran los últimos que faltaban, ya entrados en el mes de septiembre. En concreto, una vez colocados los toldos desde la Puerta Jerez hasta el edificio Coliseo, se han instalado en un tramo comprendido entre la calle Alemanes y el Banco de España, donde el Ayuntamiento está encontrando más dificultades para encontrar permisos, pese a contar con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Sanz, después de haber invertido 291 974,77 euros aseguró en una entrevista concedida a Radio Sevilla, de la Cadena Ser: "No me gustan ni los pivotes ni las sombras que dan los toldos de la avenida de la Constitución". La misma idea la repitió a Canal Sur Radio. "Los postes no se han puesto por gusto. A mí no me gustan, pero no ha habido más remedio. Cada uno pesa 3.000 kilos. Por seguridad, por el viento, era una prioridad que no se volaran. Patrimonio no dejaba abrir agujeros y por eso se han puesto esos postes", aseguraba.

El primer edil popular también informó que ya se está buscando un arquitecto en paisajismo para incrementar la arboleda. Está siendo algo "complicado y complejo, con muchas complicaciones y pegas que se han ido solventando por parte de la Comisión de Patrimonio". También justificó, a raíz de las críticas recibidas por los postes o porque dé más sombra al tranvía que a la acera, que "el tranvía estaba ya, no lo he puesto yo. O qué altura tendrían que tener para no cargarse la perspectiva de la Catedral. Los técnicos estudiaron minuciosamente cómo daba el sol y la sombra en cada momento. No se han puesto por capricho".