Salud realiza seguimiento a 25 personas por posible contacto con las aves muertas con gripe aviar en Sevilla

La Consejería de Salud y Consumo está realizando un seguimiento a 25 personas por haber estado en contacto, aunque sea indirectamente, con las aves muertas en Sevilla por gripe aviar, como la forma más eficaz de determinar si se han contagiado de la enfermedad.

Según han informado a EFE fuentes de Salud, no todas las personas que se están estudiando han tenido contacto de riesgo, pero la idea es descartar a las que no han tenido "y se hará seguimiento de todas las que sí han tenido ese contacto".

Tras decidir el Ayuntamiento, por seguridad, el cierre el parque del Tamarguillo de la capital andaluza, donde se encontraban las aves muertas, el consistorio tiene que completar la lista con todos los posibles contactos, y, de momento, "los epidemiólogos han empezado las entrevistas con cuatro o cinco personas".

Este jueves, además, el Ayuntamiento ha cerrado los jardines del Real Alcázar y el Parque de Miraflores al aparecer aves muertas.

Las personas deberán realizarse una PCR

La vigilancia en humanos de la enfermedad, según la misma fuente, conlleva la identificación, valoración y seguimiento de las personas expuestas a estas aves o a ambientes contaminados durante diez días, de modo que tienen que vigilar los síntomas y la aparición de fiebre, y, en caso de que aparezcan, "debe utilizar mascarilla y avisar a Salud Pública", que la pondrá en contacto con los médicos que se encargarán de su tratamiento.

En paralelo (incluso cuando no aparezcan síntomas), al cabo de cinco días de la exposición, se le hará una PCR específica para ver si el virus está presente, y se identificarán casos sospechosos en personas que acuden a su centro de salud con una clínica compatible con la gripe "y comentan que han estado en contacto con aves enfermas o muestras".

Todo ello, de momento, está en la fase de valoración, según Salud, que ha indicado que se recomienda seguir las recomendaciones en cuanto alimentación de aves urbanas en parques o en la vía pública, mantener muy buena higiene de manos, no tocar ni manipular aves muertas que estén en la calle, informar al ayuntamiento del municipio en caso de encontrar una y vacunarse de la gripe si se es candidatos a recibir esta vacuna.

Se trata de una enfermedad provocada por virus que circulan frecuentemente entre las aves “y pueden transmitirse ocasionalmente a las personas que están en contacto con aves enfermas o en ambientes contaminados”.

Para seguir esta Enfermedad de Declaración Obligatoria, la Junta de Andalucía dispone de sistemas de vigilancia tanto animal como humana, a fin de detectar rápidamente los focos de gripe y poner en marcha las medidas de control adecuadas, ha precisado la Consejería.