Voi mantiene su pulso con el Ayuntamiento de Sevilla: los patinetes siguen en la calle "sin autorización"

El Ayuntamiento de Sevilla dictó orden de retirada contra Voi hace ya cinco meses. Luego, a mediados de julio, hasta la Justicia le negó a esta multinacional seguir operando en la capital andaluza de manera provisional. Ni aun así: en pleno mes de septiembre, los patinetes de alquiler de esta compañía sueca siguen corriendo por las calles de la ciudad. Una actividad que, según el Consistorio, realizan "sin autorización".

Voi pidió dejar sin efecto de forma temporal la decisión de Urbanismo que la obligaba a abandonar Sevilla, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 desestimó el pasado 17 de julio las medidas cautelares solicitadas, tal como publicó El Correo de Andalucía. Una resolución judicial que sirvió para que el Gobierno municipal decidiera empezar a quitar los patinetes por su cuenta 11 días después.

"Comenzamos a retirar patinetes de alquiler de nuestras calles", anunció el Ayuntamiento a través de las redes sociales. "La empresa operaba ilegalmente en la ciudad desde abril, cuando se dejó sin efecto la autorización para su explotación temporal —enmarcada dentro de un proyecto piloto— al no cumplir con las expectativas".

Sin embargo, esta labor aún no ha terminado, según aclaran desde el Consistorio. "En estos momentos se siguen retirando vehículos, ya que no están autorizados", explican estas mismas voces. Así, los empleados de la grúa continúan trasladando los patinetes al depósito municipal del parque de los Príncipes, adonde la empresa sueca tiene que ir a recogerlos.

Voi sigue en funcionamiento

Pero los operarios no han quitado todos los patinetes todavía, de las mil unidades que desplegó Voi por Sevilla en el verano de 2021. Este mismo jueves aún se observan vehículos estacionados en zonas como la avenida de la República Argentina, López de Gomara o Plaza de Cuba. Y no solo ahí: en la aplicación móvil aparecen como disponibles otros tantos en barrios como San Bernardo, Nervión, San Pablo, Triana, La Cartuja o Los Remedios.

El Contencioso, cuando rechazó las alegaciones presentadas por la multinacional, fue claro: las medidas cautelares solicitadas "no se pueden conceder, ya que implicarían la indebida y anticipada concesión judicial de la propia inscripción que motivadamente deniega la Administración". En resumen: no se le permitía funcionar de manera temporal. A preguntas de este medio, desde Voi no han trasladado de momento su versión de estos hechos.

"Los actos de contenido negativo en principio no son susceptibles de suspensión puesto que ello supondría otorgar anticipadamente lo pedido en la demanda principal, lo cual solo puede realizarse a través de la sentencia definitiva", señaló el tribunal. "Tal medida excedería notoriamente de lo que puede decidirse en el incidente de medidas cautelares".