La anécdota más auténtica de Silvio revive en Mapa Rancio

El periodista sevillano Julio Muñoz “Rancio” vuelve a sorprender en su cita semanal con Mapa Rancio, la sección que cada viernes publica El Correo de Andalucía. Esta vez, ha puesto rumbo al barrio de Los Remedios para detenerse en la calle dedicada al inconfundible Silvio, figura irrepetible del rock sevillano.

En esta nueva entrega, el periodista rescata una anécdota que refleja la personalidad única del artista. La historia ocurrió en un concierto celebrado en Parque de los Príncipes donde Silvio guardó la batería de un compañero. Tiempo después, aquel músico reconoció el instrumento que le había prestado y, entre risas, Silvio le soltó una célebre respuesta que aún perdura en el tiempo.

Un recuerdo tan rancio como auténtico, que vuelve a traer a la memoria la genialidad de un mito sevillano.