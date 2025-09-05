La gripe aviar del Tamarguillo es "altamemente patogénica" pero el Ayuntamiento descarta cerrar todos los parques

El brote de gripe aviar del Tamarguillo tiene una "patogenicidad bastante alta". Así lo ha confirmado este viernes la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, después de conocer los resultados de las pruebas practicadas a gansos muertos en este entorno. Asimismo, y tras el cierre este jueves de los jardines del Alcázar y el parque de Miraflores por la aparición de varias aves sin vida, la edil ha descartado que se vayan a clausurar todos los espacios verdes de la ciudad para "no alarmar a todo el mundo".

"En principio es un problema de sanidad animal, es muy difícil el contagio con una persona, pero lo estamos vigilando. Estamos en contacto continuo con las consejerías de Salud, Agricultura y Medioambiente para trabajar con ellos la posible evolución de esta situación", ha apuntado Evelia Rincón en rueda de prensa. "De hecho, este viernes a mediodía tenemos una reunión de coordinación con la Junta para trabajar en el seguimiento".

Asimismo, la delegada ha informado de que en las últimas horas se han localizado otros dos gansos muertos en el Tamarguillo, lo que eleva la cifra total a 73. "En Miraflores se ha hallado además un pato sin vida más, por lo que en total ha fallecido cuatro, sin contar con los 20 del Centro de Educación Ambiental (CEAM). Y por suerte, tanto en el Alcázar como en el parque de María Luisa no se han encontrado esta mañana más aves muertas", ha señalado Rincón.

"No queremos alarmar a todo el mundo"

Los jardines del Alcázar y los parques de Miraflores y Tamarguillo. Sevilla tiene actualmente cerrados tres espacios verdes al público, y parece que de momento van a ser los únicos: "No queremos alarmar a todo el mundo cerrando todos los parques", ha afirmado al respecto Evelia Rincón. "Debemos trabajar con seriedad y rigor".