Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento impulsa el nuevo parking público de Triana: San Martín de Porres estará 18 meses en obras

La Gerencia de Urbanismo sacará próximamente a concurso el estacionamiento de Triana, con 270 plazas, y el ubicado junto a la Plaza de España con 244

Transformación en Triana con dos parking y una ampliación peatonal en San Jacinto

Transformación en Triana con dos parking y una ampliación peatonal en San Jacinto / El Correo

El Correo

El Correo

SEVILLA

Tras la realización de los estudios de viabilidad, el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para sacar a concurso la ejecución de las obras y la gestión de los dos primeros parkings subterráneos públicos que se construyen en la ciudad desde el ejecutado en la Plaza Rafael Salgado de Bami. La Junta de Gobierno ha autorizado este vienres a Urbanismo para que saque a licitación los dos proyectos con base en los estudios previos realizados.

El parking de Triana, ubicado en la plaza de Martín de Porres, junto al mercado de abastos y a la clínica Infanta Luisa, tendrá un total de 270 plazas y conllevará la ejecución de obras de remodelación completa de este espacio. Según las estimaciones del gobierno local, los trabajos se prolongarán al menos durante un año y medio desde que se adjudiquen los trabajos, un hito para el que aún quedan varios meses.

El segundo proyecto está ubicado junto a la Plaza de España, en la Plaza del Ejército Español, un área que está ocupada ahora mismo por un aparcamiento en superficie y que está afectada por la ejecución de las obras de la línea 3 de Metro. En este espacio el objetivo del gobierno local es alcanzar las 244 plazas con un plazo de ejecución de obras de 12 meses.

Noticias relacionadas y más

Serán los dos primeros aparcamientos subterráneos del plan anunciado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que han sido elegidos una vez evaluado el interés empresarial del sector privado por ejecutar las obras y asumir la gestión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
  2. Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
  3. El Ayuntamiento pone a la venta al mejor postor tres parcelas junto a la Alameda para hoteles o viviendas
  4. Dos incendios generan columnas de humo visibles en Sevilla y el Aljarafe
  5. Sigue la polémica: el Ayuntamiento investiga el desanclaje de toldos en la Avenida de la Constitución
  6. Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
  7. Aviso a los conductores: un nuevo radar comienza a multar este lunes en Sevilla
  8. Punto final a las obras de las Atarazanas: Junta y Fundación La Caixa preparan el traspaso a Cajasol para este mes

La gripe aviar del Tamarguillo es "altamemente patogénica" pero el Ayuntamiento descarta cerrar todos los parques

La gripe aviar del Tamarguillo es "altamemente patogénica" pero el Ayuntamiento descarta cerrar todos los parques

James Worthy, mito de los Lakers, cae rendido a Sevilla y flipa con el Betis en La Cartuja

James Worthy, mito de los Lakers, cae rendido a Sevilla y flipa con el Betis en La Cartuja

El Ayuntamiento impulsa el nuevo parking público de Triana: San Martín de Porres estará 18 meses en obras

El Ayuntamiento impulsa el nuevo parking público de Triana: San Martín de Porres estará 18 meses en obras

El Ayuntamiento de Sevilla subirá las tarifas deportivas del IMD un 27%: hasta 60 euros por una pista de fútbol 11

El Ayuntamiento de Sevilla subirá las tarifas deportivas del IMD un 27%: hasta 60 euros por una pista de fútbol 11

Grave accidente en Carmona: un herido ha tenido que ser evacuado en helicóptero

Grave accidente en Carmona: un herido ha tenido que ser evacuado en helicóptero

El PSOE pide al alcalde medidas urgentes ante la gravedad de los focos de gripe aviar en Sevilla

El PSOE pide al alcalde medidas urgentes ante la gravedad de los focos de gripe aviar en Sevilla

La anécdota más auténtica de Silvio revive en Mapa Rancio

La anécdota más auténtica de Silvio revive en Mapa Rancio

La avenida de la Cruz Roja cumple tres años peatonalizada con obras sin acabar, más tranquilidad y "bajada de ventas"

La avenida de la Cruz Roja cumple tres años peatonalizada con obras sin acabar, más tranquilidad y "bajada de ventas"
Tracking Pixel Contents