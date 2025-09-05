El Ayuntamiento impulsa el nuevo parking público de Triana: San Martín de Porres estará 18 meses en obras

Tras la realización de los estudios de viabilidad, el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para sacar a concurso la ejecución de las obras y la gestión de los dos primeros parkings subterráneos públicos que se construyen en la ciudad desde el ejecutado en la Plaza Rafael Salgado de Bami. La Junta de Gobierno ha autorizado este vienres a Urbanismo para que saque a licitación los dos proyectos con base en los estudios previos realizados.

El parking de Triana, ubicado en la plaza de Martín de Porres, junto al mercado de abastos y a la clínica Infanta Luisa, tendrá un total de 270 plazas y conllevará la ejecución de obras de remodelación completa de este espacio. Según las estimaciones del gobierno local, los trabajos se prolongarán al menos durante un año y medio desde que se adjudiquen los trabajos, un hito para el que aún quedan varios meses.

El segundo proyecto está ubicado junto a la Plaza de España, en la Plaza del Ejército Español, un área que está ocupada ahora mismo por un aparcamiento en superficie y que está afectada por la ejecución de las obras de la línea 3 de Metro. En este espacio el objetivo del gobierno local es alcanzar las 244 plazas con un plazo de ejecución de obras de 12 meses.

Serán los dos primeros aparcamientos subterráneos del plan anunciado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que han sido elegidos una vez evaluado el interés empresarial del sector privado por ejecutar las obras y asumir la gestión.