Grave accidente en Carmona: un herido ha tenido que ser evacuado en helicóptero

Una persona ha tenido que ser evacuada de urgencia en helicóptero tras un grave accidente este viernes. El suceso ha ocurrido en la A-4, concretamente en el kilómetro 504 a la altura de Carmona, en sentido decreciente de la kilometración hacia Córdoba.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, el accidente ha ocurrido sobre las 8.30 horas de la mañana, cuando un conductor ha chocado su vehículo contra la mediana. Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero del 061 que ha tenido que aterrizar en la calzada, efectivos de la Guardia Civil y equipos de mantenimiento de carretera.

Por el momento no se conoce si hay más heridos ni el estado de salud de la persona evacuada.

Corte total en la A-4 por un grave accidente / DGT

Corte total en la carretera A-4

En estos momentos, los servicios de emergencia están trabajando en la A-4, que se encuentra totalmente cortada, tal y como informa la DGT.