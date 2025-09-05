Sucesos
Grave accidente en Carmona: un herido ha tenido que ser evacuado en helicóptero
El suceso ha ocurrido sobre las 8.30 horas de este viernes
Una persona ha tenido que ser evacuada de urgencia en helicóptero tras un grave accidente este viernes. El suceso ha ocurrido en la A-4, concretamente en el kilómetro 504 a la altura de Carmona, en sentido decreciente de la kilometración hacia Córdoba.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, el accidente ha ocurrido sobre las 8.30 horas de la mañana, cuando un conductor ha chocado su vehículo contra la mediana. Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero del 061 que ha tenido que aterrizar en la calzada, efectivos de la Guardia Civil y equipos de mantenimiento de carretera.
Por el momento no se conoce si hay más heridos ni el estado de salud de la persona evacuada.
Corte total en la carretera A-4
En estos momentos, los servicios de emergencia están trabajando en la A-4, que se encuentra totalmente cortada, tal y como informa la DGT.
- Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
- Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
- El Ayuntamiento pone a la venta al mejor postor tres parcelas junto a la Alameda para hoteles o viviendas
- Dos incendios generan columnas de humo visibles en Sevilla y el Aljarafe
- Sigue la polémica: el Ayuntamiento investiga el desanclaje de toldos en la Avenida de la Constitución
- Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
- Aviso a los conductores: un nuevo radar comienza a multar este lunes en Sevilla
- Punto final a las obras de las Atarazanas: Junta y Fundación La Caixa preparan el traspaso a Cajasol para este mes