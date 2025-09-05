El IMD plantea que los menores paguen en las competiciones de clubes y carreras populares que eran gratis

El gobierno municipal ha planteado una subida del 27% en las tarifas del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla con carácter general. Alquilar una pista de pádel o nadar en una piscina municipal sería a partir de 2026 más caro según la propuesta planteada por el gobierno municipal a los grupos de la oposición. Pero además de este incremento (que equivale a la aplicación del IPC durante los más de diez años que llevan sin actualizarse los precios), el Ayuntamiento de Sevilla ha introducido una modificación de concepto sobre el modelo que existía en Sevilla hasta ahora: los menores que participen en categorías para edades inferiores a 16 años dejarán de tener gratuidad total.

Este cambio afectará en primer lugar a los menores que se inscriban en los juegos deportivos municipales, es decir, las competiciones de clubes de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis o voleybol. Hasta ahora, en la ordenanza vigente la inscripción se realizaba por clubes y en las categorías peque, prebenjamín, alevín, infantil y cadete había una bonificación del 100% tanto en las competiciones por equipo, como por parejas o individuales. Era, por tanto, gratuito. A partir de juvenil, se fijaba un precio por entidad de 40 euros por equipo, 32 por pareja o 16 en caso de las inscripciones individuales.

En el nuevo modelo, aprobado por el Consejo del IMD y que debe ser validado por el Pleno, implica que cada persona inscrita debe abonar una tarifa. Y este nuevo concepto se aplicará en todas las categorías. Así, los menores de 14 años (categorías inferiores a cadete) pasarán a pagar 2 euros por inscripción; en cadete serán cinco euros por menor; los juveniles pagarán diez euros y los senior 15 euros por persona.

En total, según los datos del IMD cada año se inscriben en los juegos deportivos municipales en torno a 40.000 personas, la mayor parte de ellos menores que participan a través de clubes o de sus propios centros educativos. En cualquier caso, como subraya el expediente del IMD, el precio que abonarán es inferior al coste estimado del servicio que se calcula en 37,69 euros.

Carreras populares

En segundo lugar, las carreras populares, el circuito de running en los parques de la ciudad en el que cada año participan 39.000 personas. Las inscripciones se pueden realizar o en conjunto para todas las competiciones o para cada una de ellas. Hasta ahora, sólo se cobraba a partir de los adultos. Pero a partir de ahora se aplicará también una tarifa a edades inferiores.

"Los datos reales de las convocatorias anuales constatan un importante porcentaje de inscritos en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil cuyo precio era de 0 euros que finalmente no participaban y no acudían a las convocatorias. Esto implicaba que los recursos públicos municipales puestos a disposición para la organización y prestación del servicio se realizaban sobre una previsión de participantes que no era real", argumenta la memoria del IMD.

Por este motivo, la propuesta es establecer una tarifa simbólica. Para el circuito completo el precio propuesto es de 3 euros en prebenjamín, benjamín, alevín e infantil; seis euros para los cadetes y ocho euros para juveniles. Por prueba, se aplicará una tarifa de un euro hasta cadete y de dos euros a partir de esta edad.