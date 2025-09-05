El Instituto de Idiomas abre el plazo de matriculación: fechas, precios e clases disponibles

Hay quien dice que el mes de septiembre es el verdadero año nuevo: pilas recargadas después de las vacaciones, tal vez el comienzo de una nueva etapa o una larga lista de propósitos entre los que puede estar aprender un nuevo idioma. En ese caso, el lugar idóneo es el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla (IDI). Con sede en Reina Mercedes, imparte en facultades repartidas por toda Sevilla clases de todo los niveles de hasta diez idiomas diferentes.

Desde la lengua madre de nuestros vecinos los franceses o el portugués hasta hablas tan lejanas geográficamente como el griego, el japonés o el ruso: son algunos de los cursos disponibles para cualquier curioso mayor de 16 años. Además, los profesores y profesoras son nativos y priorizan la conversación del idioma impartido aunque se traten de clases en niveles de iniciación.

Desde el 8 de septiembre hasta el 3 de octubre, el Instituto de Idiomas abre el plazo para realizar la matrícula en todos los cursos anuales tanto presencial como online e igualmente para los cursos semintensivos, de duración cuatrimestral, que se imparten desde finales de septiembre hasta enero. Existen dos formatos de matrícula: la matrícula oficial que incluye el derecho a asistencia a clase y exámenes y, por otro lado, la matrícula libre, que tan sólo permite a quien se inscriba realizar las pruebas para obtener el título correspondiente.

Este curso 2025/2026 mantiene las tarifas del curso pasado. Las modalidades anuales y semintensivas tiene un precio general de 425 euros, el cual se reduce en un 50% para estudiantes de la universidad. Concretamente, para los de grados universitarios, el precio es incluso más reducido: 106,25 euros al año. En el caso de querer cursar un idioma durante un cuatrimestre el precio general es 212,50 euros y 106 euros para universitarios. Además, también son aplicables descuentos de familia numerosa o discapacidad.

Por otra parte, el plazo de matrícula para las pruebas de acceso a niveles superiores que se realizan en septiembre de 2025 estará abierto desde el día 1 al 11 de septiembre. Dichas pruebas de nivel conllevan abonar una tasa de 18 euros.

Una vez se cierren los procesos de inscripción y matriculación, el Instituto de Idiomas ha programado el inicio de clases para el 23 de septiembre. Los horarios y aulas disponibles en los diferentes campus universitarios que la Universidad de Sevilla pone a disposición del Instituto para ese año están disponibles en su página web.