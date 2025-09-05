James Worthy, mito de los Lakers, cae rendido a Sevilla y flipa con el Betis en La Cartuja

La estrella de la NBA James Worthy, mítico jugador de Los Angeles Lakers en los años 80 y miembro del Hall of Fame, ha disfrutado de la gastronomía, planes de ocio y de las calles de Sevilla. Algo que no ha dudado en compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

El exjugador de baloncesto se ha alojado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. "Es uno de mis hoteles desde la arquitectura hasta los detalles de los azulejos y la comida. ¡Ya tengo ganas de volver!”, escribió en su perfil de X (antes Twitter), acompañando el mensaje de un vídeo en el histórico hotel de la capital andaluza.

El jugador estuvo presente viendo el Real Betis

Como no podía faltar en esta ciudad tan futbolera. La visita de Worthy también tuvo tiempo para ver al Real Betis en el estadio de La Cartuja. "Es un estadio precioso, una afición increíble. Es todo lo que me había imaginado.".

El estadounidense admiró la forma de vivir el fútbol en Sevilla: "Es mi primera experiencia futbolera en Europa. Con los Lakers, una vez que los aficionados se encienden no se les puede comparar con nadie. Pero nada se puede comparar con el fútbol". Además, el alero de Los Lakers flipó con la afición verdiblanca: "Me refiero a que la gente ya está animando, ya se está haciendo notar, cantan canciones durante el partido. Adoro a la afición de Los Lakers pero podríamos aprender de esto. Musho Betis", concluyó.

Por desgracia, no pudo ver la victoria del Real Betis ya que fue derrotado ante el Athletic. En el palco coincidió con dos leyendas verdiblancas: Joaquín Sánchez y Rafael Gordillo. “Gracias a Joaquín Sánchez y Rafael Gordillo por la gran hospitalidad en el partido de fútbol del Real Betis”, compartió junto a una imagen vistiendo la camiseta del club bético con el dorsal 42.

El viaje de James Worthy no ha pasado desapercibido entre los aficionados, sorprendidos al ver a una leyenda de la NBA disfrutar de la ciudad y de su equipo. Su estancia ha reforzado la proyección internacional de Sevilla como destino turístico y, al mismo tiempo, ha puesto en el escaparate al Real Betis, que suma así un seguidor de excepción desde el otro lado del Atlántico.