La obras de ampliación del tranvibús obliga a reordenar parte del tráfico en el Duque

El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado este viernes, en una reunión informativa con las principales federaciones y asociaciones de comerciantes de la ciudad, así como con la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), habilitar zonas específicas de carga y descarga en la Plaza del Duque, con el objetivo de minimizar el impacto comercial durante el desarrollo de las obras de ampliación del tranvibús.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la reunión se ha convocado para trasladar los detalles del inicio de las obras de ampliación del tranvibús en el tramo comprendido entre la estación de Santa Justa y la Plaza del Duque, que comenzarán en la segunda quincena de septiembre.

La primera fase de las obras se desarrollará en la Plaza del Duque y afectará principalmente al tramo comprendido entre esta plaza, la Campana y la calle Martín Villa. Esta etapa tendrá un impacto directo sobre la actividad comercial de la zona, especialmente en lo relativo a las labores de carga y descarga.

Asimismo, el Ayuntamiento continuará la próxima semana con las reuniones informativas, esta vez dirigidas a las asociaciones vecinales del Casco Antiguo y del entorno de José Laguillo, zonas donde también se iniciarán las obras de forma simultánea. El objetivo es garantizar que todas las actuaciones se ejecuten dentro del plazo previsto.