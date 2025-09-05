El PSOE pide al alcalde medidas urgentes ante la gravedad de los focos de gripe aviar en Sevilla

La confirmación de los dos focos de gripe aviar en Sevilla tras la aparición de decenas de aves muertas en los parques de Sevilla ha llevado al Grupo Municipal Socialista a pedir de forma urgente al Ayuntamiento un plan de actuación ante "un grave problema de salud pública". “Llevamos dos semanas instando al Gobierno de Sanz a que ponga en marcha medidas preventivas esperando lo peor. Pues bien, ya está confirmado y el Ayuntamiento no está actuando desde nuestro criterio, con el rigor, la seriedad y la celeridad que un problema de salud pública como éste exige”, apunta el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

En este sentido, el PSOE advirtió específicamente de la falta de medidas de seguridad en el Parque de María Luisa, la única de las zonas verdes en las que se han detectado aves muertas en los últimos días que sigue abierta al público y sin ninguna medida de prevención : “Hay algo que me parece una tremenda irresponsabilidad: si los jardines del Alcázar se han cerrado tras aparecer dos aves muertas, lo coherente sería que el Parque de María Luisa, donde hubo también seis aves muertas, estuviese cerrado y no lleno de visitantes dando de comer a los patos en los estanques, como hemos podido comprobar en la tarde de ayer jueves” .

El portavoz socialista reitera que la ciudadanía debe estar informada sobre qué marcan los protocolos y cómo deben actuar en lugares públicos donde se convive con aves. “Hay leyes y ordenanzas que marcan medidas preventivas pero también está en sentido común que nos dice a todos que ante las sospechas, incluso antes de confirmarse la virulencia del virus, es recomendable que la ciudadanía no se acerque a las aves ni las alimente y que el Ayuntamiento ponga cartelería visible recordando tanto los riesgos como las buenas prácticas. Y esto no lo hemos visto”, apunta Muñoz.

Desde el PSOE se insta al alcalde a que, con carácter urgente, se convoque a los portavoces de los grupos municipales y les dé explicaciones, además de que se cierren todos los parques con avifauna de manera preventiva, se instale cartelería informando a la ciudadanía y se insista en el seguimiento de los trabajadores y trabajadoras que cumplen con su obligación en dichos parques