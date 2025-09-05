Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad

Sevilla incorpora 53 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local

Sanz valora la suma de nuevos agentes a la Policía Local: "el incremento de la plantilla es una obsesión"

Toma de posesión de nuevos efectivos de la Policía Local (Sevilla).

Toma de posesión de nuevos efectivos de la Policía Local (Sevilla). / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha sumado 53 nuevos agentes a su plantilla, una cifra que supone "la mayor incorporación de los últimos años", según ha asegurado el Consistorio en un comunicado.

Durante la toma de posesión de los nuevos efectivos que ha tenido lugar este viernes, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha defendido que el incremento de la plantilla policial es, a su juicio, "una necesidad" para la ciudad y "una obsesión" para él.

En este sentido, Sanz ha reiterado el "compromiso" del Ayuntamiento por "seguir incrementando la plantilla de la Policía Local", al tiempo que ha apostillado que este objetivo es "una prioridad". Además, ha subrayado que la meta para el actual mandato es convocar 400 plazas de policía.

Estas nuevas incorporaciones se suman a las 12 plazas de agentes de movilidad que ya tomaron posesión a principios de este año y a los más 30 agentes que comenzarán con su formación en la academia la semana que viene y que, previsiblemente, tomarán posesión de su plaza antes de que finalice el año.

Además, Sanz ha reconocido "la vocación de servicio público" de los nuevos efectivos y el "duro trabajo" ejercido para obtener una plaza en la ciudad.

Sevilla incorpora 53 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local

La gripe aviar de Sevilla es "altamemente patogénica" pero no se cerrarán más parques: "No queremos alarmar"

El Instituto de Idiomas abre el plazo de matriculación: fechas, precios e clases disponibles

James Worthy, mito de los Lakers, cae rendido a Sevilla y flipa con el Betis en La Cartuja

El Ayuntamiento impulsa el nuevo parking público de Triana: San Martín de Porres estará 18 meses en obras

El Ayuntamiento de Sevilla subirá las tarifas deportivas del IMD un 27%: hasta 60 euros por una pista de fútbol 11

Grave accidente en Carmona: un herido ha tenido que ser evacuado en helicóptero

El PSOE pide al alcalde medidas urgentes ante la gravedad de los focos de gripe aviar en Sevilla

