El alcalde retira la subida del 27% de los precios del IMD por alquilar campos de fútbol o pistas de pádel

El Gobierno de José Luis Sanz finalmente no ha aprobado este viernes la subida de las tarifas deportivas del Instituto Municipal de Deportes (IMD) para 2026. El IMD tenía previsto sacar adelante una subida del 27%, que entraría en vigor a partir del próximo 1 de enero, justificando este incremento de precios por las variaciones del IPC. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, los populares han retirado el punto dentro del orden del día del Consejo del IMD porque no tenía asegurada la aprobación del resto de grupos municipales.

El PP contaba con la abstención al menos de uno de los partidos de la oposición. El PSOE ya se había manifestado públicamente en contra y Vox suele ser su socio para sacar adelante algunas medidas que no cuentan con la unanimidad de todas las formaciones. Sin embargo, según confirman fuentes de Vox a El Correo de Andalucía, estos han pedido tiempo para estudiar las tarifas y consideran que una subida del 27% es "una barbaridad por muy justificadas que estuvieran". En caso de haberse votado, lo habrían hecho en contra.

El grupo socialista manifestó este jueves su "rechazo frontal" y adelantó su voto en contra. El concejal socialista David Guevara, acusó al Gobierno Local de "una subida absolutamente desproporcionada". Este destacó como "aspecto preocupante" el cambio en los Juegos Deportivos, "donde se pasa de inscripción por equipo a inscripción individual por participante", lo que "multiplica el coste para las familias con varios hijos inscritos". También ha apuntó a la "falta" de medidas compensatorias para los barrios "más desfavorecidos", ya que las bonificaciones "son insuficientes frente al incremento de los precios".

Hasta 60 euros por una pista de fútbol 11

La idea del PP era subir los precios de las instalaciones del Instituto Municipal Deportes. Los claros ejemplos son el alquiler de un campo de fútbol 11 en el que pasaría de 48,50 euros la hora a 61,60 euros, a lo que se suma un suplemento de 41,90 euros por el uso de la luz artificial.

Además, un campo de fútbol 7 pasaría de 24,50 a 31,10 euros, sin contar suplementos, y el de fútbol sala, de 15 euros a 19,10 euros, por ejemplo. O en el caso de las piscinas municipales, el alquiler de una calle pasaría de los 49 euros la hora a los 62,30 en piscinas de 50 metros.