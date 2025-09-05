Las últimas jarras de rebujito del año: estas son las fechas de las ferias de la provincia de Sevilla

Todavía quedan ganas de rebujito, de sevillanas y de volantes. Aprovechando los últimos días de buen tiempo, en las próximas semanas visitantes de toda la provincia inundan los diferentes municipios de Sevilla en las fechas señaladas. En total, durante este mes de septiembre se celebran casi una veintena de ferias, algunas de ellas incluso suceden de manera simultánea. Además, estas ferias a la vuelta del vernao coinciden con la vuelta de las vacaciones por lo que una quedada en algunas de ellas puede ser el plan idóneo para los típicos reencuentros de septiembre.

Feria de Estepa

Cada año la Sierra Sur de Sevilla tiene una cita en Estepa. Este 2025 su feria comienza este viernes 5, a las 22:00 con el encendido del alumbrado y la portada. Serán, como cada año, tres días llenos de música y baile compartidos con familiares y amigos no exentos de tradicionales eventos como la elección de la reina y el rey de la feria o la exhibición ecuestre que se celebrará el sábado 6 de septiembre.

Feria de Utrera

La Feria de Utrera es una de las más llamativas de la provincia. Tanto es así, que ha sido declarada fiesta de interés turístico en Andalucía. Estos cuatro días festivos, del 5 al 8 de septiembre, tienen su origen en una primitiva feria de ganado, al igual que muchas otras celebraciones de este tipo, entre ellas la Feria de Abril. Este punto de encuentro para ganaderos, acompaña también a la romería de la Virgen de la Consolación, patrona de Utrera.

La mayoría de las casetas son públicas, lo que hace la visita a la feria se mucho más atractiva para los foráneos. Otro de sus atractivos es la amplia programación de actuaciones, sobre todo de agrupaciones flamencas con las que será imposible no arrancarse a bailar por rumba o sevillanas.

Feria de Tomares

Del 3 al 7 de septiembre, tendrá en lugar en Tomares su popular feria. Como cada año contará con iniciativas tan originales como el concurso de casetas que premiará aquellas que estén decoradas con más arte.

Por otro lado, se trata de una celebración para todos los públicos. Por ejemplo, abre y cierra pensando en los más pequeños de Tomares: el 3 de septiembre por ser el día del niño los cacharritos reducirán su tarifa a tres euros y el 7 de septiembre, último día, tendrá lugar la gala infantil y se repartirán pizzas gratis.

Además, el Ayuntamiento de Tomares pone de nuevo en práctica una iniciativa que implementa en su feria desde 2019 a la que han titulado Atracciones libres de ruidos. De esta manera, esperan poder garantizar una experiencia inclusiva para aquellos niños con autismo.

Feria de Arahal

Este 2025, el pueblo de Arahal celebra la 57ª edición de la fiesta del verdeo desde este jueves 4 al domingo 7. Se trata de una feria que tiene como protagonista su característica aceituna de mesa, concretamente, la variedad manzanilla.

Es también una feria declarada interés turístico nacional, por lo que cada año atrae a una gran variedad de visitantes dispuestos a disfrutar de esta celebración.

Feria de Alcalá del Río

Es una de las ferias más largas de todas las que cierran en septiembre el calendario de 2025. Esta festividad coincide también con las que conmemoran a San Gregorio de Osset, patrón de Alcalá del Río. Las comidas, las jarras de rebujito y el baile, tan característicos del ambiente festivo de una buena feria andaluza, se relacionan directamente con los actos religiosos que celebran el día del patrón de su pueblo.

Feria de Camas

Desde el 10 hasta el 14 de septiembre, el municipio de Camas celebra su feria y sus fiestas patronales. Se trata de una feria con una amplía programación musical: la Húngara o el Bizcocho son algunas de las actuaciones más llamativas que acogerá la caseta municipal. También se podrá disfrutar de otras tradiciones como los toros de fuego. Como cada año, el toro metálico recorrerá las calles del pueblo cubierto por elementos pirotécnicos.

Como culmen a esta feria, y sin olvidar su trasfondo religioso, el último día procesionará la patrona de Camas: La Virgen de los Dolores Coronada.

Ferias de las Cabezas de San Juan

La feria de las Cabezas de San Juan se conoce por ser la más antigua del Bajo Guadalquivir y se celebra del 10 al 14 de septiembre en su recinto ferial, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro del casco antiguo.

Se trata de una tradición con un fuerte arraigo en competencias ecuestres, de manera que están muy presentes en su feria. Además los feriantes que se pasen por las Cabezas podrán participar en los típicos concursos de enganche, las carreras de cintas o tiro al plato entre otras actividades.

Feria de la Puebla de Cazalla

Desde el Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla la describen como una feria pequeña y coqueta y este año se celebrará del 10 al 14 de septiembre. Es una celebración que surge durante la década de los 70. Tiro al plato y codorniz, tractores, cacería, etcétera son algunas de las actividades en torno a esta celebración. En los últimos años, se desarrolla también la Milla Urbana, una carrera a pie de 1.609 metros (una milla) que se celebra anualmente como parte de las actividades previas a su feria de septiembre. La prueba, también conocida como Milla Morisca, tiene un circuito urbano y es abierta a distintas categorías de atletas, que recorren la distancia en una o dos vueltas según su edad el día de la víspera en los alrededores del recinto.

La gran mayoría de casetas de la feria pertenecen a asociaciones locales, hermandades y clubs deportivos. Hay alguna que mantiene su carácter privado, pero son las menos.

Feria de Lebrija

La Feria de Lebrija se celebra en honor a su Patrona, la Virgen del Castillo y este año se celebrará del martes 10 al sábado 14 de septiembre. Durante cinco días, los vecinos se reúnen en el recinto ferial para conmemorar a la santísima.

Desde su página web, el Ayuntamiento invita a visitar esta fiesta asegurando que resulta atractiva por "la calidez en la que recibe a los visitantes de otros puntos". El Real cuenta con decenas de casetas públicas en las que no hay problemas para acceder.

Feria de Espartinas

Justo antes del inicio escolar Espartinas celebra su feria por todo lo alto. Este año, del domingo 7 al miércoles 10 de septiembre. Se trata de un evento que atrae a familias y jóvenes con un programa de actividades que incluye espectáculos, música, atracciones y sus tradicionales casetas. Una feria que destaca por su ambiente alegre y festivo, con actividades como la gymkhana gigante familiar dónde participan espartineros y espartineras de todas las edades.

La mayoría de las casetas son privadas, exceptuando la municipal, la caseta del PSOE y la de la Hermandad Sacramental de Espartinas.

Feria de Coria del Río

La Feria de Coria del Río, este año del 16 al 21 de septiembre, es otra de las ferias de la provincia sevillana declarada de Interés Turístico Nacional. Se celebra desde 1838, es decir, tres años más antigua que la Feria de Abril de Sevilla.

La manera en que cada año alegría y tradición vuelven a conquistar las orillas del Guadalquivir convierten esta festividad en una de las más visitadas en este último ciclo del calendario. Además, Coria del Río se caracteriza por una iniciativa vigente desde 2023, que es trabajar en favor de reducir la pirotecnia y favorecer la accesibilidad a todos los espacios del recinto ferial.

Bollullos de la Mitación

Del martes 16 al domingo 21 de septiembre, Bollullos de la Mitación sale a la calle celebrando su semana grande y un año más lo hace con una programación pensada para todos los públicos: desde la coronación de la reina hasta diferentes talleres y pasando por supuesto por la gymkhana. También se celebrarán los tradicionales toros de fuego pero apostando por una versión adaptada e inclusiva con vengalas sustituyendo la pirotecnia. Un cambio realizado pensando en aquellas personas con sensibilidad auditiva.

Este año dentro de los múltiples conciertos en los escenarios de la feria, actuarán el viernes 19 de septiembre la chirigota local Los del 75 y la agrupación Los Calaíta, que aportarán la noche esa característica alegría carnavalera.

Feria de La Algaba

Del martes 16 al domingo 21 de septiembre, La Algaba celebra sus días grandes. Se trata de una feria que además del disfrute en el interior de las casetas también organiza festejos taurinos, como novilladas, sueltas de vaquillas en las calles o capeas, además de atracciones y recreativos para todos los públicos. Además de una carrera nocturna.

Feria de Écija

Écija cuenta con una de las ferias más largas del mes, celebrándose del 10 al 15 de septiembre. Desde el martes hasta el domingo, los vecinos de la localidad se reúnen en el ferial en honor a su Patrona, la Virgen del Valle.

Es una de las ferias más antiguas de la provincia, siendo una tradición consagrada desde el siglo XVII. El recinto está dividido en dos partes, una en la que sitúan las 28 casetas y la otra se reserva para las atracciones. La feria de Écija es una de las más populares por ello decenas de vendedores ambulantes acuden para ofrecer sus productos.

Feria de Morón de la Frontera

La Feria de Morón viene celebrándose desde 1861. Lo que surgió como una expedición para el comercio y la venta de ganado, terminó convirtiéndose en una fiesta para romper la monotonía y en la que impera la diversión. Este año se celebrará del martes 16 al domingo 21 de septiembre.

El alumbrado único del pueblo llena de luz al recinto. Las asociaciones, peñas y agrupaciones de vecinos montan sus propios palacios de papelillos y farolillos para reunirse a cantar, bailar y celebrar. Además de casetas, los turroneros y otros comerciantes aprovechan para ofrecer sus tradicionales productos.

Feria de los Palacios y Villafranca

La última feria de la provincia es la de Los Palacios y Villafranca. Del jueves 26 al domingo 29 de septiembre. Tras la cena del pescaíto, programada para el miércoles 25 de septiembre, el alumbrado de la feria se enciende para dar comienzo a unas jornadas únicas en la localidad. A lo largo de los años, la Feria ha ido cambiando de fecha y de localización. Al principio empezó a celebrarse en honor a la Patrona, la Virgen de las Nieves. El calor obligó cambiar la fecha a finales de agosto. En los últimos 10 años se ha fijado para finales de septiembre.

Con actuaciones musicales para todos los gustos los vecinos disfrutan al ritmo de la música de flamenco, rumba, clásicos pop y reggaetón. Hay más de 20 casetas, pero no todas son públicas.