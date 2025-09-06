Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en Huévar del Aljarafe provoca retenciones kilométricas en la A-49 dirección a Huelva

La avería de un camión en la AP-4 también está generando importantes atascos en dirección a Cádiz

Retenciones en la A 49 por un accidente en Huévar del Aljarafe

/ DGT

Sevilla

Un accidente de tráfico en la A-49, a la altura de Huévar del Aljarafe, está provocando complicaciones en la circulación y retenciones kilométricas en dirección a Huelva. Según detalla la Dirección General de Tráfico, la congestión vial llega hasta Umbrete y son ya cerca de 7 kilómetros de atasco lo que refleja el mapa de estado de carreteras.

Accidente en Huévar del Aljarafe

/ DGT

El siniestro se ha producido en el kilómetro 22.6, a la altura de Huévar, desde donde arrancan las retenciones que se prolongan hasta Umbrete. Aunque no hay cortes de carril, la alta densidad vial por las personas que van dirección a Huelva ha provocado que la circulación sea irregular.

Arcén cerrado en la AP-4

No es la única carretera afectada por los atascos. Como cada fin de semana, la AP-4 registra retenciones a la altura de Los Palacios y Villafranca. Desde el kilómetro 24 al 30, a la altura del Trobal, la circulación es irregular con dirección a Puerto Real.

Además del intenso tráfico del fin de semana en dirección a la playa, la avería de un camión de grandes dimensiones ha provocado el cierre total del arcén en dirección en dirección a Cádiz. La Guardia civil ya está en la zona asistiendo al conductor.

El camión averiado en el arcén de la AP-4 en El Trobal

/ El Correo

Tanto la Autovía del Sur como la A-49 son protagonistas, cada fin de semana, de retenciones y congestión vial, agravados muchas veces por accidentes, debido a que son las principales conexiones de Sevilla con las costas de Huelva y Cádiz.

