Alfredo Corell, profesor e inmunólogo: "La gripe aviar puede evolucionar y llegar a pandemia en los próximos años"

Andalucía tiene tres focos activos por gripe aviar: dos en parques de Sevilla, que han llevado al cierre del Tamarguillo, Miraflores y los Jardines del Alcázar, y un tercero en una explotación ganadera de Huelva. Ante esta situación, donde han muerto más de un centenar de aves esta última semana y se han tenido que sacrificar casi 900 en la ganadería onubense, la información de expertos sobre el virus cobra especial relevancia entre la ciudadanía. Este periódico ha hablado con el inmunólogo especialista del Hospital Virgen del Rocío y catedrático de la Universidad de Sevilla, el doctor Alfredo Corell, para abordar las principales claves sobre la cepa de gripe aviar detectada estos días. "Este virus (H5N1) es muy contagioso en aves y con alta mortalidad, pero el riesgo para humanos es muy bajo. Las medidas son sobre todo preventivas y de bioseguridad para proteger tanto a las aves urbanas como a las de granjas cercanas", apunta.

De acuerdo con el catedrático y divulgador, la gripe aviar no deja de crecer a nivel mundial. "Ahora está en el punto de mira de los científicos, porque este virus puede evolucionar y producir una pandemia en los próximos años. Se están haciendo vacunas para que no nos pase como con el covid", explica el doctor Corell sobre una acción a "modo de previsión" por si de pronto un día "pega un salto y se hace más agresivo para el hombre".

"Antes el virus solo estaba en las aves salvajes y ahora también en las aves de corral, y eso es lo peligroso. Actualmente también infecta a focas, hurones, visones y cada vez a más mamíferos. Eso, a largo plazo, podría significar que el virus evolucione y mute", alerta. Por el momento, el científico aclara que la vacuna anual de la gripe "puede proteger algo de la gripe aviar". "Estamos más preparados que cuando llegó el covid, que no había ninguna protección", argumenta.

La prevención en Sevilla

Con el objetivo de evitar escenarios como el que se está viviendo estos días en Sevilla, el científico reivindica la importancia de los protocolos institucionales en las ciudades. "Cada cierto tiempo hay que seguir un protocolo porque se necesita prevención en las ciudades. Para ello, se tienen que capturar aves y analizarlas para ver si está corriendo el virus", sostiene. Precisamente un procedimiento de este tipo ahorraría situaciones más críticas como las que están teniendo lugar en Andalucía. "Una ciudad tan grande como Sevilla no debería llegar a esta situación", reconoce.

El consumo de carne de ave es muy seguro

Tras lo sucedido, el doctor llama a la calma y explica el paso a paso a seguir si una persona, como por ejemplo un trabajador del parque o un granjero, ha estado en contacto con las aves contagiadas. "Lo primero es llamar al 112, al servicio de Parques y Jardines y ellos le explicarán qué debe hacer", indica. De cara a la actuación ciudadana, para aquellos ciudadanos que se paseen por parques estos días, advierte de la importancia de evitar el contacto con las plumas, los excrementos o el agua estancada en los parques, lugares donde podría estar el virus. "Las personas con mascotas, cuando las paseen, tienen que atarlas y estar pendientes de que no olisquean los cadáveres de las aves", avisa.

Entre el 50% y el 60% que contraen la gripe aviar mueren, aunque el número absoluto de casos es bajo

En cuanto a la comida, Corell asegura que el consumo de carne de ave "es muy seguro", porque no se transmite el virus al cocinarla. "Ni siquiera por comer huevos, porque con la cocción se elimina el virus", asegura.

"La gripe aviar no se contagia entre humanos"

Uno de los principales mensajes del inmunólogo es sobre a capacidad de transmisión de la gripe aviar: "No se contagia entre humanos, pero un ave si puede contagiar a una persona". Por lo tanto, la enfermedad no corre riesgo de propagarse entre la población. Sin embargo, resalta la idea de que si una persona se contagia tras haber tocado el ave muerta o sus excrementos, es importante que se ponga en contacto con Salud Pública a través del 112 y se someta a una PCR. Los síntomas son los mismos que los de una gripe normal: congestión, dolor de garganta, fiebre y dolores articulares, aunque "es más letal".

No obstante, si la persona que ha estado en el parque no ha tocado el ave pero la ha tenido cerca "es suficiente con mantener una buena higiene".

Según datos de la OMS, tan solo se han confirmado 900 casos de humanos en el mundo desde 1997

El doctor señala que "los contagios son muy raros", de acuerdo a los datos de la OMS, tan solo se han confirmado 900 casos de humanos en el mundo desde 1997.

No obstante, la tasa de letalidad, apunta el científico, es "alta". "Entre el 50% y el 60% que la contraen mueren, aunque el número absoluto de casos es bajo", especifica el doctor Corell sobre un virus especialmente latente en Asia y Egipto.

El 90% de los pollos y pavos con gripe aviar mueren

Este viernes, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, confirmaba que el brote de gripe aviar del Tamarguillo tiene una "patogenicidad bastante alta", es decir, altamente contagiosa. El doctor, por su parte, confirma el elevado nivel de contagio entre aves y apunta que el 90%-100% de los pavos y pollos en granjas mueren a los pocos días de contraer la enfermedad. En cambio, en el caso de las aves silvestres (ánseres y patos), como las que han aparecido muertas en el Tamarguillo, la mortalidad variable, pero en este caso concreto "muy elevada, con decenas de aves muertas en días".