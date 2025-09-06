"¿Qué buscan con más privadas?": El rector de la US arremete contra la proliferación de nuevas universidades

En julio, el mundo universitario público se levantaba en armas después de que la Junta de Andalucía aprobara 34 nuevas titulaciones en universidades privadas. Ante este aumento de la privatización del sistema público andaluz el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha exigido respuestas este sábado en la apertura del curso académico 2025-2026 de la Hispalense y ha reclamado una mejor financiación de las universidades públicas.

Tras años de conflictos, la Junta de Andalucía y las universidades públicas de la comunidad autónoma llegaron a un acuerdo sobre financiación el pasado mes de marzo. Así, el acuerdo alcanzado supone el desembolso, por parte de la Consejería de 21 millones de euros. Sin embargo, el actual modelo de financiación no estará vigente hasta el próximo 2027.

"¿Qué intereses tendrán autorizando más universidades privadas?", se ha preguntado Castro de forma retórica después de recordar que, de las 35 universidades españolas del Ránking de Shanghái, 34 son públicas. Además, el rector de la Hispalense ha subrayado que, "en los últimos 25 años" no se ha aprobado "ninguna" universidad privada en todo el país, pero que, sin embargo, se han estrenado 27 privadas.

Mejor financiación

Ante la presencia del secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García, y la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, Castro ha reclamado que las medidas impulsadas por ambas administraciones sobre la financiación universitaria se lleven a cabo. Su reclamación, respaldada con el asentimiento de los doctores presentes en el acto, no es nueva, sino que se produce desde hace años.

Togados al inicio del acto de Apertura del curso académico de la Universidad de Sevilla. / Rocío Ruz / Europa Press

"Necesitamos que mas que aprobar leyes, las implanten en sus puntos fundamentales", ha reclamado el rector, que ha inaugurado su último curso académico en el cargo. Así, aunque ha manifestado su disconformidad con la LOSU, sí que ha aplaudido "la propuesta de asegurar el 1% del PIB al sistema universitario español". Eso sí, ha pedido al representante del Ministerio que "pongan su esfuerzo" porque esto se convierta en una realidad.

En esta misma línea, Castro ha reclamado a también a Garrido que, ·más que aprobar un modelo de financiación", lo importante es que "lo apliquen y lo cumplan". Según ha lamentado, el mundo universitario no tiene la "certeza" de que el pacto alcanzado con la Consejería que dirige Gómez Villamandos "vaya a cumplirse". Por ello, ha pedido "respeto, reconocimiento, cuidado y mimo" ante el sistema de universidades públicas de la comunidad autónoma.

Frente a las denuncias de los representantes de la Universidad, la viceconsejera ha subrayado que, después de años de reclamaciones, este último curso de legislatura se presenta con una "financiación récord", después de que haya aumentado un 30%. Además, ha señalado también las importantes "mejoras salariales" impulsadas y la "ampliación de titulaciones", con ocho nuevos grados, 25 másteres y siete doctorados.