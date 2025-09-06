La lucha de los padres de Claudia para tener un diagnóstico: "Le dieron la discapacidad a los tres años y aún hay médicos que no le ven nada"

Los padres de Claudia Pedrera, una joven de 16 años que vive en Bollullos de la Mitación (Sevilla), llevan más de una década esperando un diagnóstico para la enfermedad rara de su hija. Saben lo que es vivir con incertidumbre, inseguridad y desesperación por no dar con el tratamiento adecuado para que su hija tenga una mejor vida. Se ha sometido a incontables pruebas, análisis, revisiones y estudios en hospitales de Sevilla, Madrid, Barcelona o Santander, pero nada ha servido para entender por qué su hija adolescente tiene un nivel de desarrollo propio al de una niña de segundo de Primaria. "Le dieron la discapacidad a los tres años y aún hay médicos que me miran a la cara y me dicen que no le ven nada", apunta Esther Martín, madre de la adolescente, en una conversación con El Correo de Andalucía.

Como ella, según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), uno de cada dos niños en España con una enfermedad rara carece de diagnóstico preciso. Lo "peor" de esta situación, según Esther -que es psicoterapeuta de profesión-, es no saber si se está haciendo lo que realmente ayuda a la menor y "desconocer si hay algo que podría ser mucho más beneficioso". Las dudas estallan ante la falta de respuestas: "¿Es algo genético? ¿Y qué ocurre entonces con la descendencia de mis hijas? ¿Mis otras dos hijas también lo tienen que tener controlado? ¿Cuál será la evolución de Claudia?".

Claudia Pedrera y su madre, Esther Martín, durante su charla con El Correo de Andalucía. / Rocío Soler Coll

Ante este escenario, el pasado mes de mayo, Feder y el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona se unieron para impulsar la campaña de sensibilización El viaje de Nica, un proyecto que tiene como objetivo dar visibilidad a las enfermedades sin diagnóstico para conseguir más recursos. Estos fondos se destinarán a financiar estudios genéticos avanzados de los pacientes que forman parte de la red Únicas, una red de hospitales de España que tratan enfermedades raras y que lidera el Ministerio de Sanidad.

De acuerdo con expertos del hospital maternoinfantil, "el diagnóstico no lo es todo, pero lo cambia todo" porque mitiga la incertidumbre y permite saber hacia donde va a avanzar la enfermedad, si se puede tratar y hacer consejo genético.

Saber "de dónde viene y a dónde va"

Claudia llega a la redacción de este periódico acompañada de Emma, una de sus dos hermanas pequeñas, y de su madre. Tienen el tiempo justo porque esa misma mañana han conseguido una visita con la pediatra.

Durante la charla, la protagonista del relato no deja de sonreír y aunque muestra timidez y dificultades severas a la hora de hablar, se mantiene al relato de su madre sobre lo padecido desde hace 15 años. El aspecto físico de Claudia no hace sospechar de ninguna irregularidad. Sin embargo, al intentar comunicarse se percibe desde un primer momento su "déficit cognitivo", como describe su madre.

Esther Martín, madre de Claudia Pedrera, junto a la mascota del proyecto 'El viaje de Nica'. / Rocío Soler Coll

La principal lucha de los padres de Claudia es dar, de una vez por todas, con un diagnóstico para su hija. Tenerlo, dice Esther, no es dar con el nombre de la enfermedad, sino "saber de dónde viene y a dónde va" la afección de su hija. "En el presente significa saber si podemos tener acceso a una terapia, a medicación y a un tratamiento que mejore su calidad de vida. Y en el futuro es saber cuál es la evolución y así poder hacer una planificación, una previsión a nivel económico, social, familiar y médico", sostiene.

Esta psicoterapeuta reconoce que tanto ella como su marido y sus otras dos hijas ya han aceptado que Claudia jamás será una persona neurotípica. Sin embargo, su principal objetivo es que su hija llegue a tener una vida autónoma y, para ello, necesitan trazar un camino correctamente indicado.

Una otitis y un pediatra de Urgencias

Todo comenzó cuando Claudia solo tenía cuatro meses. Sus padres empezaron a notar que no cumplía una serie de requisitos propios de su edad, pero su pediatra no reconocía síntomas compatibles con algún tipo de enfermedad cognitiva. Al año, en una visita a Urgencias por una otitis, Claudia cayó en manos de un pediatra al que le llamó la atención su hipotonía, es decir, su falta de fuerza muscular.

"A partir de ahí, se cumple algo que siempre pasa en este tipo de casos, que se crea la imagen de madre loca que ve cosas que no hay. Empezamos a ir a muchos médicos, unos nos decían que no tenía nada y otros que sí. Intentamos buscar un fisio, pero la descartaban porque no tenía diagnóstico y recurrimos a la natación", explica Esther.

Claudia Pedrera posa junto a la mascota del proyecto 'El Viaje de Nica', para recaudar fondos para aumentar los diagnósticos en enfermedades raras. / Rocío Soler Coll

Desde ese entonces, los síntomas de Claudia se agudizaron: con dos años solo decía "papá", "mamá" y "agua". No se levantó hasta los 16 meses, tres más tarde de lo habitual. "Un solo síntoma no tiene por qué indicar nada, pero todos a la vez sí", apunta esta madre.

Una primera hipótesis: la neuroceliaquía

Durante sus primeros años de vida, Claudia se sometió a pruebas para ser diagnosticada con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el DAMP (Déficit de Atención, del control Motor y de la Percepción), el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) e incluso de Fenilcetonuria, una alteración congénita del metabolismo que es hereditaria y que puede dañar el sistema nervioso central ocasionando daño cerebral. Sin embargo, todas ellas quedaron descartadas por los profesionales.

Con dos años, Claudia llegó a ser diagnosticada de neuroceliaquía, una condición que en aquel momento estaba investigando al doctora Teresa Bermejo pero que no estaba reconocida por la Medicina. "La doctora nos dijo que a ella la ingestión de gluten le afectaba en lo neurológico y en el tema del desarrollo, pero con el tiempo el diagnóstico se cayó", recuerda.

A los tres años recibió el certificado de la discapacidad, antes incluso de comenzar el colegio, y le reconocieron el grado a la dependencia. Pero pese a todo, la dificultad por dar con una respuesta que le llevara a un tratamiento se ha visto perjudicada por las "contradicciones de los médicos" a la hora de valorar el caso de Claudia.

"Llegas hasta donde tú puedas investigar"

Cuando Esther es preguntada por su experiencia con la sanidad pública reconoce una situación "de mucho abandono" y "un camino en solitario". "Llegas hasta donde tú llegues, hasta donde tú puedas investigar y te dé el tiempo, los recursos y la curiosidad porque depende de ti". "¿De cuántas cosas no me estoy enterando?", lamenta.

"Por mi profesión, estoy más orientada con la situación de mi hija y sé por donde indagar. Cada vez que voy a las consultas llevo una lista de pruebas y tratamientos a los que podría someterse mi hija y aun así no doy con lo que tiene. Pues imagínate la inmensa mayoría de padres que no tienen conocimientos sobre este tipo de casos, como es normal. Estamos todos muy perdidos", reflexiona.

Los padres de Claudia siguen apuntándola incansablemente a todas las pruebas que van descubriendo con la esperanza de que alguna de ellas arroje algo de luz a sus vidas. Mientras tanto, ella avanza en sesiones semanales de musicoterapia, equinoterapia, logopeda y baile entre otras actividades extraescolares como el baloncesto, a pesar de que eso suponga un "gran desembolso económico". "Hay muchas familias que por desgracia están en esta situación, y muchas otras que están mal diagnosticadas. Es muy duro", sentencia.