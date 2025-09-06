Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Dos muertos y un herido en un tiroteo en un bar de Carmona

Una persona disparó con un rifle contra un bar en la localidad, según testigos del suceso, que investiga ya la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial. / EP

Victoria Flores

Victoria Flores

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Sevilla

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad durante la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio sevillano de Carmona. Según ha confirmado a El Correo de Andalucía el servicio de Emergencias 112, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos de vecino de la zona alertando de un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.

Los testigos indicaron que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como resultado de los impactos, un total de tres personas yacían sobre el suelo. Al conocer los hechos, desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que es quien se está encargando de la investigación.

Aunque todavía se está trabajando en el lugar, por el momento se ha dado a conocer que dos personas habrían fallecido como consecuencia de los impactos de bala y una tercera estaría herida de gravedad. No han trascendido detenciones relacionadas con este suceso ni su origen. En este momento, hay abierta una investigación sin que hayan trascendido más detalles.

La urbanización Los Nietos, donde ha sido el tiroteo, es una zona de chalets junto a la autovía y retirado del casco urbano de Carmona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una turista visita Sevilla y desmiente uno de sus principales mitos: 'No es para tanto
  2. Unos turistas de Nueva Zelanda visitan Sevilla y se quedan asombrados con lo que pasa en sus bares: 'Es una locura
  3. El Ayuntamiento pone a la venta al mejor postor tres parcelas junto a la Alameda para hoteles o viviendas
  4. La avenida de la Cruz Roja cumple tres años peatonalizada con obras sin acabar, más tranquilidad y 'bajada de ventas
  5. Un piloto se queda sin palabras a su llegada al aeropuerto de Sevilla tras el vuelo 'más bonito de toda mi vida': 'Una locura
  6. Dos incendios generan columnas de humo visibles en Sevilla y el Aljarafe
  7. Sigue la polémica: el Ayuntamiento investiga el desanclaje de toldos en la Avenida de la Constitución
  8. Punto final a las obras de las Atarazanas: Junta y Fundación La Caixa preparan el traspaso a Cajasol para este mes

Dos muertos y un herido en un tiroteo en un bar de Carmona

Dos muertos y un herido en un tiroteo en un bar de Carmona

Cinco exposiciones gratis con las que evitar el calor este domingo en Sevilla

Cinco exposiciones gratis con las que evitar el calor este domingo en Sevilla

"¿Qué buscan con más privadas?": El rector de la US arremete contra la proliferación de nuevas universidades

"¿Qué buscan con más privadas?": El rector de la US arremete contra la proliferación de nuevas universidades

El Gobierno aprobará la reforma de la ley de universidades en septiembre: "No hay universidad sin investigación"

El Gobierno aprobará la reforma de la ley de universidades en septiembre: "No hay universidad sin investigación"

Fin de semana 'revival' en Sevilla: dos festivales convierten La Cartuja en el epicentro 'millenial'

Fin de semana 'revival' en Sevilla: dos festivales convierten La Cartuja en el epicentro 'millenial'

Alfredo Corell, profesor e inmunólogo: "La gripe aviar puede evolucionar y llegar a pandemia en los próximos años"

Alfredo Corell, profesor e inmunólogo: "La gripe aviar puede evolucionar y llegar a pandemia en los próximos años"

Un accidente en Huévar del Aljarafe provoca retenciones kilométricas en la A-49 dirección a Huelva

Un accidente en Huévar del Aljarafe provoca retenciones kilométricas en la A-49 dirección a Huelva

Alcalá cierra su festival 'Noctaíra, las Noches del Guadaíra' con una noche en blanco cargada de flamenco

Alcalá cierra su festival 'Noctaíra, las Noches del Guadaíra' con una noche en blanco cargada de flamenco
Tracking Pixel Contents