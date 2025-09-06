Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco "a reventar" por 14 euros: "Y te hacen la carne al momento"

Este establecimiento ofrece comida ilimitada que incluye desde frituras, pescado, guisos, wok y sushi, entre otros

Amazonia Chic, el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco &quot;a reventar&quot; por 14 euros

Amazonia Chic, el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco "a reventar" por 14 euros / Tripadvisor

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

"Si quieres comer hasta reventar por 14 euros en Sevilla, ven". Javier, el creador de contenido sevillano que se encuentra tras el perfil 'Javigarciamoo', se ha mostrado así de rotundo sobre el restaurante en el que se puede degustar una amplia variedad de platos de todas las especialidades y gustos en la capital hispalense por menos de 15 euros por persona.

Este enclave que permite comer "todo el marisco que quieras", como almejas, gambas, navajas o mejillones; así como frituras, guisos, wok y carnes que "se hacen al momento" es el restaurante Amazonia Chic. Se trata de un local situado en el Centro Comercial Lagoh de Sevilla que se presenta como un "nuevo concepto" de restaurante en el que se puede degustar una amplia variedad de platos de todas las especialidades servidos al estilo buffet.

"Tienen uno de los mejores wok que puede haber en Sevilla", asegura el creador de contenido sobre este negocio que cuenta con un precio desde 14,50 euros por persona, en el que se puede degustar desde verduras a la plancha hasta una gran variedad de carnes, pescados y mariscos, a lo que se suman sus especialidades de sushi y elaboraciones como arroz, fideos y guisos. "Y tiene un montón de postres", añade el 'influencer' sobre la amplia carta que ofrece el negocio.

Comida ilimitada en este restaurante de Sevilla

"Se pueden degustar makis, tartares, niguiris de salmón, pez mantequilla, atún y otras muchas especialidades tanto asiáticas como brasileñas a la brasa", señalan desde el propio restaurante, que asegura que su sección de comida oriental también ofrece tartar de salmón con aguacate, salmón flambeado, arroz frito con plátano estilo tropical y tallarines de huevo con pollo y verdura teriyaki, entre otros muchos.

Todo ello se puede disfrutar de domingo a jueves en horario de 12.00 a 00.00 horas y los viernes, sábado, festivos y vísperas de los mismos desde las 12.00 a 01.00 horas.

